Isola, scoppia il caos nomination. Zorzi contro tutti: "Siete falsi". Gilles racconta di essere svenuto

Il momento delle nomination crea sempre scompiglio, ma questa sera ha portato ad una discussione molto accesa tra i naufraghi del gruppo "Primitivi" e l'opinionista Tommaso Zorzi.

Isola: la lite in diretta tra Tommaso Zorzi e i naufraghi

Da qualche settimana è Gilles Rocca ad essere sempre al centro del ciclone e non poteva che essere così anche questa sera. Ad uno ad uno i naufraghi "Primitivi" hanno fatto il nome di chi volevano mandare al televoto e come spesso succede hanno scelto tutti la stessa persona, la scorsa puntata era toccato a Miryea. Tommaso Zorzi però si è ribellato e ha voluto sgridare i concorrenti invitandoli ad essere più sinceri.

"Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei Primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È noioso, è banale. Ve l'ha chiesto Gilles?" ha provato a chiedere Zorzi, Angela Melillo che in quel momento stava facendo la sua nomination ha negato. Miryea Stabile è prontamente intervenuta: "Gilles ha chiesto a tutti di essere nominato". Zorzi in quel momento si è alzato dalla sedia e ha iniziato a inveire contro i naufraghi: "Ma voi volete prendere per il cu** me, ma basta. Ma ragionate con la vostra testa. Valentina non dire no. Tu sei la prima" a rincarare la dose Ilary Blasi: "Siete proprio bugiardi, fino alla fine".

Continuando a parlare con i naufraghi è emerso che Gilles Rocca non avrebbe chiesto espressamente di essere votato, ma in modo "velato": ha parlato di quanto stia soffrendo, di quanto gli manchino i suoi affetti, la fidanzata... e per questo i compagni hanno deciso di votarlo, non ci sarebbe nessuna strategia solo ragionamenti "da gruppo", ma non tutti ne sono convinti.

Isola, Gilles Rocca è svenuto

"Nessuno ha chiesto niente. Abbiamo parlato da persone che si vogliono bene, loro hanno capito il mio stato d'animo. Mi hanno chiesto ‘Come stai?'. Sanno come sto. Non capisco quale sia il problema, non c'è niente da nascondere. Quando una persona si rende conto di essere arrivata al capolinea deve vergognarsi di dirlo? Io non sto bene. Io in questo momento credo di aver finito tutte le energie. Io sono svenuto prima, non sono stato bene, sono collassato, ho vomitato, sono stato male, mi sento depresso. Vengono criticati perché mi danno una mano?". La conduttrice ha quindi domandato: "Ma allora gliel'hai fatto capire che volevi uscire? Io voglio solo capire se eri d'accordo con la loro decisione di nominarti" "Sì, assolutamente sì" ha risposto Gilles.

Alla fine della puntata Gilles ha chiesto espressamente di essere mandato a casa ai telespettatori: "Ilary scusami, voglio dire un'ultima cosa a chi mi vuole bene: votatemi".