Un’Isola al bacio

I naufraghi questa sera si sfideranno in una delle prove ricompensa più hot dell’Isola: il bacio in apnea. Anche a Milano, con la consueta euforia che aleggia in studio verso la fine della serata, alcuni tra i protagonisti presenti decidono di emulare i naufraghi. Nicola Savino in compagnia Vladimir Luxuria e l’ormai mitico avvocato con Ilona Staller replicheranno il “duello” honduregno. Gli opinionisti dell’Isola tentano di mascherare l’effusione, mentre Ilona, da brava attrice, si lascia andare ad un appassionato bacio alla francese con l’amico. Dopo lo scambio Ilary chiede a Nicolas e l’avvocato di mostrare il lascito delle signore. I due mostrano divertiti due impronte di rossetto, mentre a Vladi e Cicciolina tocca ritoccarsi il make-up.

La richiesta del pubblico

Il pubblico del web è in visibilio, chiedendo a gran voce un bacio in apnea anche tra Nicola e l’avvocato, ormai protagonisti di divertenti gag insieme. Anche Antonio Zequila tenta di mettersi in mezzo e prendere parte alla sfida. L’attore decide di baciare Delia Duran, ospite della puntata, che non appare entusiasta dell’approccio troppo focoso del partenopeo.