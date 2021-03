Isola dei famosi, Vera Gemma ha fatto coming out: "Innamorata follemente di una donna"

Una mangiauomini. Così Vera Gemma si è presentata al suo approdo all'Isola dei Famosi. Ma in passato ha subito anche il fascino della bellezza femminile. Sta circolando infatti in rete in queste ore un'intervista in cui l'attrice, legata al 22enne Jeda, racconta di aver perso la testa per una ragazza.

Vera è dichiaratamente bisessuale. "Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato, mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocò molto scandalo - ha confidato - Quindi ho avuto esperienze omosessuali e non, ma per me la normalità è un concetto molto relativo. Mi è successo di innamorarmi di una donna sì, però poi alla fine ho capito che mi piacciono troppo i maschi".

Ad oggi i suoi occhi solcano i bicipiti dei naufraghi che condividono con lei le spiagge del reality show di Canale 5. "Un giretto con Akash lo farei volentieri", ha esordito nel corso della prima puntata della trasmissione a proposito del modello Akash Kumar, divenendo subito una delle concorrenti più chiacchierate tra il pubblico. Ad attirare la sua attenzione anche Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne ed influencer.

Ma ad attenderla al ritorno in Italia c'è Jeda, suo compagno da nove mesi. I due sono molto innamorati nonostante la conoscenza non sia di lunga data e nonostante la differenza d'età (ventotto anni di differenza tra i due). "Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente", ha detto lei di lui, di professione manager di musica trap di origine araba.