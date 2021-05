Vera Gemma e Jeda dall'Isola dei Famosi a Temptation Island. Gemma: "Gilles Rocca è bipolare"

Dall'Isola all'Island, Vera Gemma pensa già al futuro social della sua coppia. L'attrice è pronta per salpare su Temptation Island con il suo fidanzato e a "fare scintille". Durante un'intervista con Rolling Stone ha dichiarato: "Dovrebbero sbrigarsi a chiamarci. Oddio che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente".

Il rapporto tra Jeda e Vera e la loro partecipazione a Temptation Island

Tra i due ci sono 28 anni di differenza, ma come giustamente ha più volte ricordato Vera "l'amore non ha età". A Rolling Stone Gemma ha anche affermato: "Siamo due persone innamorate, la gente pensa che lo mantenga ma non è così. Lui vuole stare sempre con me. Jedà mi sopporta, perché non sono facile. Altro che toy boy, caro je costa: riceve certi rimproveri che neanche mio figlio subisce, ma mi ama per quello che sono".

L'importante è anche non prendersi troppo sul serio: "Amore ma a 80 anni non voglio che mi porti il pappagallo - ha anche raccontato alla rivista -. Lui mi dice 'Sì, io anche a 80 anni ti amerò', ma gli rispondo 'No, perché non ci arrivo, non ti do questa soddisfazione, muoio prima. Ti attacchi al ca**o!'".

Vera Gemma non passa inosservata e durante la sua presenza sull'Isola, e anche nelle sue partecipazioni al programma come ex naufraga, è stata molto attaccata sui social per la sua esuberanza e per i modi di fare. Alle critiche Gemma ha risposto: "Ben vengano, mia madre diceva che è meglio essere odiati che compatiti. Elisa Isoardi mi ha detto che gli haters hanno il valore di uno che ti manda a fanculo ai semafori". "Le mie sono forme di libertà che danno fastidio a coloro che si sentono poco liberi: rappresento ciò che avrebbero voglia di fare, ma non faranno mai. Si scatenano contro me, ma dovrebbero farlo verso la loro repressione e i loro limiti" ha aggiunto ancora a Rolling Stone.

Vera Gemma e il suo percorso all'Isola

In quest'Isola è stato chiaro ciò che più ha messo a dura prova i naufraghi è stata la convivenza e così è stato fin da subito anche per Vera Gemma: "Ho giocato una contro tutti sin dall'inizio, così ho infastidito molti". Di Awed, che per qualche settimana è stato suo complice dice: "E' un po' traditore, un po' paracu*o, ma non riesco a non volergli bene"."Gilles Rocca è bipolare, alternava momenti in cui si faceva volere bene a scatti di ira improvvisi".

Ma con una naufraga in particolare non ha mai avuto un buon rapporto: Valentina Persia. "Cattivella. Fa tanto la solidale con le donne, ma credo non le ami tanto. Credo non ami tanto neanche sé stessa. Le imitazioni di me che faceva erano sempre cattive e non facevano ridere, mentre credo che vengano bene se c’è dell’affetto verso l’imitato, bisogna avere un occhio benevolo" ha spiegato.