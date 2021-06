Isola dei Famosi, è Awed il vincitore: "Dedico la vittoria alla mia famiglia e ai fan"

I sei naufraghi si sono sfidati fino all'ultimo televoto per conquistarsi la vittoria e sul primo podio c'è spazio solo per una persona

Tra lacrime e sorrisi è finita la quindicesima stagione dell'Isola dei Famosi. Ilary Blasi poco dopo l'una e trenta di notte ha annunciato il vincitore. A contendersi la corona dell'Isola Valentina Persia e Awed. Una donna e un uomo, due generazioni a confronto, entrambi hanno dimostrato grande carattere chi con strategie (Awed) e chi mettendoci tanto cuore (Persia).

Per Iva Zanicchi la vincitrice doveva essere Valentina, come anche per Elettra Lamborghini, solo Tommaso Zorzi aveva votato per Awed. Ilary Blasi ah poi voluto smorzare la tensione scherzando e decretando come il vero e unico vincitore Jedà, il fidanzato di Vera Gemma.

Il padrone indiscusso dell'Isola è Awed. Il naufrago ha continuato a ripetere "Non ci credo, non ci credo" mentre alzava al cielo il trofeo consegnato da Massimiliano Rosolino sul podio in mezzo al mare. Il vincitore ha poi abbracciato il fratello che era stato mandato in Honduras per fargli una sorpresa (insieme ad un piatto di parmigiana).

Awed ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e ai suoi fan. Valentina Persia avrebbe dedicato la vittoria ai suoi bambini: "Ilary grazie a te avremo un futuro un pochino più tranquillo".

La classifica della finale dell'Isola dei Famosi