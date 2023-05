Isola dei Famosi, sorpresa inattesa per i naufraghi: l'annuncio della produzione

L'Isola dei Famosi regala nuovi colpi di scena ai suoi telespettatori. "Una puntata scoppiettante" si legge sull'account ufficiale del programma che, dopo i vari ritiri e consuete eliminazioni, punta adesso su nuove sorprese che possano animare le dinamiche dei naufraghi. Come? Inviando in Honduras due personaggi noti al mondo dei reality, ovvero Nikita Pelizon e Aldo Montano.

La prima, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, farà una sorpresa alla sua amica Helena Prestes, con la qualche ha gareggiato insieme a Pechino Express formando la coppia "Italia-Brasile". Nessun ulteriore dettaglio, invece, sul campione di scherma, annunciato solo come sorpresa ai concorrenti provati da queste dure settimane. Montano ha partecipato al GF Vip 6, esperienza condivisa con Nathaly Caldonazzo che troverà sull'Isola come concorrente. Pelizon e Montano, tuttavia, pare non resteranno come cast del programma, ma solo per il tempo necessario di dare supporto ai vip.

La lite tra Mazzoli e Ricci

Intanto le ultime ore sull'Isola dei Famosi sono stati segnati da una accesa lite tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci. Il cantante dei Jalisse non ha preso bene la nomination dello speaker e la replica del compagno è stata durissima: "Non ti sopporto veramente. Se ti ho votato è perché non sapevo di dover fare un'altra nomination ed ero in difficoltà. Il tuo comportamento è da infame" gli ha detto. E ancora: "Sei un pagliaccio, io non avevo bisogno dell'Isola dei Famosi per rinascere, hai vinto Sanremo nel 1997 siamo al 2023, evolviamoci, aggiorniamoci. Sei un pagliaccio senza argomenti".