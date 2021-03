Isola dei Famosi, il Visconte Guglielmotti abbandona

(Nel video Ferdinando Guglielmotti comunica di voler lasciare l'Isola)

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti abbandona l'Isola dei Famosi. Il nobile, eliminato nella seconda puntata al televoto con Drusilla Gucci, aveva accettato di restare su Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi. Nella notte, però, ha avuto un ripensamento e deciso di lasciare il gioco.

"Ho deciso che è meglio se me ne vado stasera - ha spiegato - anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo gioco". A pesare sulla decisione di Guglielmotti, dunque, le nomination degli altri naufraghi. Fariba e Ubaldo hanno provato a convincerlo, ma non c'è stato niente da fare, il Visconte è voluto andarsene subito: "Se rimando e mi prendo una notte di nubifragio sbotto veramente. Non sono né dell'umore né dello spirito per continuare a essere in gioco. Mi dispiace veramente molto".

Chi è il Visconte Ferdinando Guglielmotti

E' durata meno di una settimana l'avventura di Ferdinando Guglielmotti sull'Isola dei Famosi. Sulla vita di Ferdinando Guglielmotti si sa molto poco, ma tra le informazioni certe ci sono la sua discendenza nobiliare (discende direttamente da Fra Alberto Guglielmotti, illustre teologo dell’800) e l'amore per l'azienda di famiglia: laureato in scienze giuridiche ha abbandonato la vita legale per quella da imprenditore, il nonno fondò l'azienda casearia e ora Ferdinando la porta avanti. Il visconte abita con la madre in un castello per questo è soprannominato il "re di Capalbio".