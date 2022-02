Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi? Non si sbilancia: "Non voglio fare la fine della Casellati"

Vladimir Luxuria ospite da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, nella trasmissione "Facciamo finta che", ha dichiarato di non essere mai stata contattata per partecipare all'Isola dei Famosi.

"Sono ancora rumors e voci che girano - ha spiegato Luxuria - nessuno mi ha contattata. Magari fosse … mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo, ma fino a quando non c'è una cosa concreta per scaramanzia stiamoci zitte. Non vorrei fare la fine della Casellati".

Drusilla Foer a Sanremo: "Lei sa stare sul palco"

A proposito della partecipazione di Drusilla Foer al Festival di Sanremo, “Drusilla a Sanremo andrà benissimo. Io amo il talento, la professionalità e Drusilla ce li ha. L'ho vista a teatro, lei sa stare sul palco, ha presenza scenica a prontezza di riflessi, riesce a essere intelligente in ogni momento, non è polemica. Drusilla a Sanremo è davvero un valore aggiunto”.