Isola dei Famosi, Walter Nudo: il dettaglio mai svelato prima sul reality e l'incubo mosquito, il video

Walter Nudo è stato il primo vincitore dell'Isola dei Famosi nel 2003. Il programma, adattamento del format inglese Celebrity Survivor, andava in onda su Rai 2 e al timone c'era Simona Ventura. Quella prima edizione, proprio come successe per il Grande Fratello Vip, fu un vero e proprio esperimento sociale.

L'ex attore definì il reality come un'esperienza bellissima, ma troppo estrema: "L'Isola ha intaccato i miei muscoli e anche i miei neuroni. Ho perso 20 Kg in 50 giorni. Dopo ho avuto problemi, soffrivo di perdite di memoria. Ho dovuto fare esercizi per superarli, li faccio tutt'ora". E proprio di quei giorni, visto che è da poco iniziata una nuova edizione ancora una volta capitanata da Ilary Blasi, Walter è tornato a parlare dello show in un video su TikTok in cui ha svelato un dettaglio di cui prima non aveva mai parlato.

Walter Nudo torna a parlare dell'Isola dei Famosi

Nudo, che adesso fa il coach (è possibile prenotare una seduta di 30 minuti nella quale Walter offre consigli su come "affascinare e attirare" e quindi ottenere ciò che si desidera dalla vita), spiega che nessuno sapeva cosa aspettarsi, era una novità assoluta: "Quando sono partito non sapevo che cosa mi aspettava. Sapevo che non avrei mangiato, ma non sapevo fino a che punto non avrei mangiato. Soprattutto non sapevo che i mosquito, che pungevano i nostri occhi come coltelli, depositavano le loro uova nelle nostre ferite. Ma soprattutto non ero accettato dal gruppo. Questa cosa mi creava un grande stress, oltre al fatto che non si mangiava".

Il suo isolamento e i momenti di solitudine che ha vissuto sono impressi nella memoria di chi seguì il reality: "Ci sono stati momenti molto duri - ha ammesso l'ex naufrago -, momenti in cui avrei voluto andarmene via, ma non l’ho fatto. Sono andato avanti, perché, ve lo dico. Perché ho avuto una fortuna, una possibilità, che l’Isola ha dato a tutti. Io però ne ho capito l’importanza". A questo punto il vincitore della prima Isola svela un particolare che non era mai stato detto prima: tutti i naufraghi avevano a disposizione la consulenza con un coach. "Una volta alla settimana noi incontravamo una persona, un coach. Questa figura ci dava la possibilità di poter trasformare, migliorare e soprattutto capire come affrontare ogni settimana - spiega nel video Walter -. Quando io l’ho incontrato ho iniziato subito a sfogarmi, come tutti gli altri. Lui però mi ha fermato e mi ha chiesto 'c’è una canzone che ti piace tanto? Quanto dura?'. 'Tre minuti, tre minuti e mezzo' risposi io. Così mi ha detto 'sappi che hai tre minuti per chiedermi qualcosa che ti servirà nella settimana successiva'", lasciando a lui il compito di capire che le lamentele non lo avrebbero portato lontano, doveva cambiare forma mentis. "Da lì in poi - aggiunge - io ho colto quei tre minuti perché lui mi potesse dare qualcosa e io potessi mettere insieme i pezzi insieme. Questo mi ha permesso di vincere l’Isola dei Famosi con quasi il 90% di voti".