Iva Zanicchi: "Pausini fascista? Ormai se non dici qualcosa di sinistra lo sei"

Non si sgonfia la polemica su Laura Pausini, che l'altra sera si è rifiutata di cantare 'Bella ciao' in un programma sulla tv spagnola per evitare di "essere usata per propaganda politica". Un gesto che ha fatto molto discutere e continua a dividere, artisti compresi.

Se da un lato c'è Simone Cristicchi che la difende, dall'altro Pif affonda il colpo. Ora anche Iva Zanicchi interviene per dire la sua: "Pausini fascista? Ormai se non dici qualcosa di sinistra sei fascista, mi sono rotta le pa*** di questa cosa". La cantante, interpellata dall'Adnkronos, continua: "Io sono di destra ma di certo non sono fascista e 'Bella ciao' l'ho sempre cantata. Ma non si può cantare in tutti i contesti. Io sono sempre stata convinta invece che la Pausini sia di sinistra".

Sulla vicenda Iva Zanicchi spazia: "Laura Pausini ha fatto bene perché 'Bella ciao', che è una bellissima canzone, non fa parte del suo repertorio. 'Bella ciao' è l'inno della resistenza, io l'ho cantata tantissime volte in passato però questa canzone, che è di tutti, perché la resistenza è di tutti. E' diventata di sinistra perché una parte politica se ne è appropriata e questo è sbagliato - spiega -. Se tu fai un concerto e 'Bella ciao' non è nel tuo repertorio tu non la canti. Allora mi possono chiedere anche 'Quel mazzolin di fiori' e 'La Montanara'. Io se fossi di sinistra non canterei 'Bella ciao' durante un mio concerto. I partigiani non erano di sinistra, 'Bella ciao' va restituita a tutti perché è la canzone della resistenza al nazifascismo".