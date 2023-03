È morto Ivano Marescotti

È morto a 77 anni Ivano Marescotti. L'attore romagnolo era malato da tempo e un anno fa aveva annunciato il suo addio alle scene per dedicarsi alla scuola Tam (Teatro Accademia Marescotti), che accoglieva ogni anno a Marina di Ravenna una decina di allievi ai quali lui stesso insegnava recitazione.

Nato a Villanova, nella Bassa Romagna, dopo il diploma al liceo artistico lavora per dieci anni all'ufficio urbanistica del comune di Ravenna. Progetta di iscriversi all'università, ma nel 1981 decide di licenziarsi e intraprendere l'attività teatrale. Lavora con Mario Martone, Carlo Cecchi, Giorgio Albertazzi, fino ad esordire nel 1989 al cinema con una piccola parte nel film "La cintura". Nello stesso anno incontra Silvio Soldini e prende parte a un'altra pellicola, "L'aria serena dell'ovest". Interpreta oltre cinquanta film, lavorando con registi come Ridley Scott e Roberto Benigni - che lo scrittura per "Johnny Stecchino" e "Il mostro" - ma anche Pupi Avati, Marco Risi e Checco Zalone, che gli affida la parte del papà leghista nel film "Cado dalle nubi". Nel 2004 vince il Nastro d'Argento per l'interpretazione nel cortometraggio "Assicurazione sulla vita" di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani. Tante anche le fiction di successo che lo vedono tra i protagonisti, da "Un medico in famiglia" a "I liceali", poi ancora "Raccontami" e "Che Dio ci aiuti 3".

Il matrimonio con l'ex allieva

A marzo del 2022 Ivano Marescotti ha sposato Erika Leonelli, sua ex allieva di 27 anni più giovane di lui. Per l'attore era il terzo matrimonio. Marescotti ha una figlia nata nel 2003. Nel 2018 lo abbiamo incontrato all'anteprima del film "Lovers", qui la videointervista.