James Cameron, regista del Titanic: "Tragedia simile, avvertimenti inascoltati nello stesso luogo"

Una tragedia nella tragedia, per certi versi, il disastro del sommergibile Titan, ormai con ogni probabilità imploso - dopo due giorni di ricerche - nei pressi del relitto del Titanic, inabissato sul fondale dell'Oceano Atlantico. Proprio lì erano diretti i 5 uomini a bordo del sottomarino, per ammirare da vicino il relitto più famoso al mondo, divenuto così popolare anche grazie al film del 1997 con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet.

James Cameron, regista del colossal - tra i più premiati della storia del cinema - commenta quanto accaduto alla Abc: "Sono colpito dalla somiglianza con il disastro del Titanic, in cui il capitano è stato ripetutamente avvertito del ghiaccio davanti alla sua nave e tuttavia si è lanciato a tutta velocità verso l'iceberg in una notte senza luna. E per questo molte persone sono morte".

"Credo sia semplicemente incredibile, una tragedia molto simile in cui gli avvertimenti sono rimasti inascoltati, nello stesso identico luogo. È davvero surreale" ha concluso Cameron.