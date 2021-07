Jasmine Carrisi lancia il nuovo singolo: "Il cognome aiuta, ma ci sono anche tanti pregiudizi"

Quando chiamiamo Loredana Lecciso, a Cellino San Marco, si sente in sottofondo un'estiva sinfonia di cicale. Jasmine non è ancora tornata da Roma, dove il giorno prima ha presentatato il nuovo singolo, 'Stikide', insieme a Deny K e Kiko El Crazy - accompagnata da Al Bano - ma appena si parla della figlia, come tutte le mamme, si accende e tiene banco. "L'hai sentita la canzone? Io l'ho ascoltata e mi piace tantissimo" dice per prima cosa, poi continua: "Mi mette di buonumore, è allegra. E' un genere più per ragazzi, ma anche alla mia età si ascolta volentieri". Mamma Loredana, come papà Al Bano, ha sempre lasciato libera Jasmine in questo percorso: "Ha voluto iniziare a intraprendere questa carriera e va bene così. Non mi sono mai intromessa. Sono felice quando i miei figli fanno fanno cose che li fanno stare bene, quando inseguono le proprie attitudini. Sono sempre stata un'attenta spettatrice, non ho mai interferito nelle loro scelte". "Attenta a non invadere la sua libertà", non può passarcela al telefono ma ci manda il suo numero su WhatsApp. Jas, così è memorizzata. Un messaggino e fissiamo una telefonata per la mattina dopo.

Jasmine, come stai?

"Tutto bene, grazie. Sono appena tornata da Roma".

La presentazione del nuovo singolo è andata bene...

"Benissimo. Sono super contenta".

Com'è nata questa collaborazione?

"Il progetto della canzone già esisteva. Volevano aggiungere una terza persona e mi hanno mandato il pezzo. Me ne sono innamorata subito, è un brano perfetto per l'estate. E poi mi piace moltissimo il reggaeton".

Pensi possa essere il tuo genere?

"Io principalmente vorrei fare R&B, ma voglio anche sperimentare, come in questo caso. Il reggae comunque è un genere che mi piace molto, sì".

E' facile intuire come sia nato il tuo amore per la musica, ma quando hai capito che volevi percorrere la stessa strada di tuo padre?

"L'ho sempre voluto, ma ci sto lavorando davvero da un paio d'anni. All'inizio ero più piccolina e non volevo espormi, adesso invece sono cresciuta abbastanza per potermela cavare e poter provare a entrare in questo mondo".

Come lo hai detto a papà?

"Non gliel'ho detto, gli ho fatto direttamente ascoltare il pezzo che avevo già registrato, l'estate scorsa. E gli è piaciuto. Sia lui che mamma mi lasciano abbastanza libera, anche se gli chiedo sempre un riscontro".

Mamma dice che sei molto determinata e non hai bisogno di consigli...

"Sì, è vero, sono decisa sulle mie cose, ma sono anche nuova in questo mondo e ho bisogno di un supporto. Lo chiedo a entrambi, poi ovviamente per la parte musicale mi appoggio a papà".

Quanto pesa il tuo cognome per quello che sogni di fare?

"Secondo me pesa un 50 e 50. Da un lato ti porta sicuramente più pubblico, si crea più interesse per il cognome, però allo stesso tempo le persone hanno dei pregiudizi e questo è uno svantaggio. Devo combattere con i pregiudizi, anche se poi me li lascio scivolare addosso e la prendo più come una sfida per dimostrare qualcosa".

L'università?

"Mi ero iscritta l'anno scorso per studiare comunicazione, poi ho lasciato. A settembre però voglio ricominciare, lo studio è importante a prescindere dal mio futuro nella musica".

E poi c'è il capitolo tv. L'anno scorso con Al Bano hai condiviso un'avventura importante, quella di The Voice Senior.

"E' stata la mia prima vera esperienza televisiva, infatti all'inizio ero abbastanza nervosa. Trovarmi al fianco di personaggi già affermati è stato difficile, però poi alla fine è stata un'avventura bellissima che mi ha insegnato tanto della televisione e non solo".

E' vero che discutevi con papà per i cantanti da scegliere?

"Entravamo in conflitto perché abbiamo ovviamente gusti diversi, non sempre ci convinceva lo stesso cantante. Qualche discussione c'è stata, sì".

Alla fine decideva lui?

"No, devo essere sincera. Mi ha lasciato abbastanza carta bianca".

Tornerete a dividere la poltrona rossa nella prossima edizione?

"Non lo so, ancora non si sa nulla. Io però spero proprio di sì perché è stata un'esperienza pazzesca. E ci tornerei sempre con papà, perché è stata proprio quella la cosa divertente".

Programmi per l'estate?

"Vorrei fare un viaggio al mare, ma ancora non ho niente in programma. Mi organizzo sempre all'ultimo".

Con chi parti?

"Con gli amici".

E l'amore?

"L'amore (ride, ndr). Amicizia, amicizia. Per ora amicizia".