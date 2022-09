Power Hits Estate, Jody Cecchetto va a salutare il papà nel pubblico e si commuove: video

Un dolcissimo fuoriprogramma ieri sera al Power Hits Estate, il concerto organizzato da Rtl e trasmesso in diretta dall'Arena di Verona su Tv8. Jody Checchetto, conduttore della serata insieme a Paola Di Benedetto e Matteo Campese, ha improvvisato un emozionante siparietto familiare che per qualche minuto ha 'rubato' la scena alla musica.

Il ventottenne sta seguendo le orme del papà e il passo è quello giusto, visto che in poco tempo è diventato uno degli speaker di punta del network. Prima di andare avanti con il concerto, Jody è sceso dal palco e ha raggiunto il papà in platea, seduto accanto alla mamma e al fratello, invitando lo storico dj e conduttore ad alzarsi e voltarsi verso il pubblico. "Che ne pensi di questa serata? Ti ricordi quando eri su quel palco?" gli ha chiesto. Checchetto senior, allora, non si è tirato indietro: "Prima di tutto volevo ringraziare Rtl, il presidente Lorenzo Suraci perché mi dà la possibilità di salutare il pubblico più bello d'Italia, il pubblico dell'Arena. Ciao Verona. Una cosa è certa - ha continuato -, dopo questo spettacolo il nostro Power Hits Estate è sicuramente il nuovo Festivalbar. Veramente complimenti. Ci hanno provato in tanti e ci è riuscito solo Rtl".

Le ultime parole prima di congedarsi dal pubblico che lo ha acclamato per anni e continua ancora oggi a farlo, però, sono per suo figlio: "Voglio fare i miei complimenti, e qui lasciatemi la mia debolezza di papà, anche a Jody. Bravo". Un bravo che vale doppio per Cecchetto junior, legato al papà ma anche al gigante che ha davanti. Il giovane conduttore, emozionato, lo ha abbracciato commosso senza aggiungere altro e in quell'abbraccio ha già detto tutto.

