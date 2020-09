Johnny Dorelli, il problema della erre moscia e la soluzione

Johnny Dorelli, nome d’arte di Giorgio Guidi, 83 anni, nato a Meda, con Mondadori ha pubblicato la sua autobiografia in uscita il 22 settembre, scritta con il giornalista del Corriere Pier Luigi Vercesi e intitolata «Che fantastica vita». In un'intervista rilasciata al quotidiano oggi parla della sua vita sentimentale, della sua bellissima moglie Gloria Guida e del suo problema con la erre moscia che ha rischiato di rovinargli la carriera: "All’epoca non c’era tutta questa fascinazione per l’esotico che c’è oggi e quello era un difetto, punto. Giulio Razzi, direttore della musica leggera radiofonica di allora, arrivòaspezzare in due i miei dischi quando gli arrivavano in mano e non faceva “passare” le mie canzoni".

E come risolse il problema?

«Allora non c’erano logopedisti, dunque si andava dagli attori più vecchi che avevano risolto il problema. Io ne consultai tre. Il metodo più efficace era quello di imparare a pronunciare la “r” sostituendola con la “d”: “rincorrere” diventava “dincoddede”» Leggere la sua vita è come ripercorrere anche la storia del gossip. Le hanno attribuito ogni tipo di flirt.

«Con tanto di scenate da parte di nonna Pasquina: per lei, o sposavo una ragazza di Meda, o nessun'altra poteva andare bene. Temo ne avesse puntata una di Seregno. Figuriamoci quando scrissero che avrei sposato Connie Francis!». Però poi, dopo Lauretta Masiero e Catherine Spaak, è arrivata Gloria Guida. «Stiamo insieme da quarantuno anni, abbiamo una figlia e questoètutto quello che dico sulla mia vita privata». E a quale delle sue canzoni ripensa con maggiore struggimento?

«L’arrotino. Anche perché vuoi vedere come viene con la “r” moscia?».