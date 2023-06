Ritrovati resti umani: si pensa all'attore scomparso da cinque mesi

A cinque mesi dalla scomparsa di Julian Sands, sono stati ritrovati resti umani nella California meridionale, ovvero la stessa zona in cui se ne persero le tracce. A rinvenirli sono stati alcuni escursionisti, che ieri stavano percorrendo la stessa zona desertica vicino a Mount Baldy intorno alle dieci di mattina. Una volta portato all'ufficio del procuratore, il corpo verrà identificato. I risultati arriveranno nei prossimi giorni.

La scomparsa di Sands è avvenuta il 13 gennaio scorso. Appassionato di escursionismo, l'artista 65enne - noto per la straordinaria interpretazione di George Emerson, il giovane protagonista di Camera con Vista, nonché padre di tre figli adulti avuti dalla giornalista Evgenia Citkowitz - aveva intrapreso un'escursione nelle montagne di San Gabriel. Fino a questo momento le ricerche si erano concentrate soprattutto nell'area di Mount Baldy, ultima zona in cui gli investigatori avevano rintracciato segnali dal suo cellulare. Fino ad oggi però non avevano avuto alcuni esito, complice anche le condizioni impervie del luogo e le condizioni tutt'altro che favorevoli. "Continuiamo a tenere Julian nei nostri cuori con ricordi luminosi di lui come un padre meraviglioso, marito, esploratore, amante del mondo naturale e delle arti, e come un artista originale e collaborativo", aveva fatto sapere la famiglia. Oggi il rinvenimento dei resti.