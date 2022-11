È morta Julie Powell, la donna che cambiò la sua vita cucinando una ricetta al giorno

Julie Powell è morta a 59 anni per un arresto cardiaco. La donna era diventata famosa grazie a un blog in cui ha raccontato la sua sfida esistenziale per sfuggire alla noia del lavoro in un call center: per un anno, ha cucinato ogni giorno una pietanza diversa di un vecchio libro di ricette, "Mastering the Art of French Cooking". Il suo linguaggio divertente e dissacrante la fece diventare in breve una star del web, complice anche il fatto che l'autrice del libro, Julia Child, aveva alle spalle una storia straordinaria di spia convertitasi ai fornelli. Inevitabile il salto della vita delle due donne su una pellicola di Hollywood, con il film Julie&Julia interpretato da Meryl Streep.

La morte di Powell è stata resa nota dal marito. La donna è morta il 26 ottobre nella sua casa di Olivebridge, nello stato di New York. Giovane aspirante scrittrice, a 30 anni aveva chiuso i suoi sogni nel cassetto per fare i conti con la necessità di uno stipendio. Trovò un impiego in un call center a Manhattan, ma ben presto quella vita cominciò a soffocarla: "E' stato uno di quei momenti in preda al panico, arretrati in un angolo", ha raccontato al New York Times. Nel 2002 la svolta: Julie prende un libro di ricette francesi lasciatole dalla madre e nel giro di un anno comincia a cucinare tutte le 524 pietanze, raccontando la sua sfida su un blog. Non avrebbe immaginato che il suo stile autoironico e la dedizione da principiante sarebbero diventati non solo popolari, ma anche fonte di ispirazione per altri "food influencer" statunitensi.