Khaby Lame re di TikTok: "Ho comprato casa ai miei genitori, ma non ho ancora la cittadinanza"

All'indomani del traguardo mondiale, che lo ha visto piazzarsi in prima posizione su TikTok, Khaby Lame, torinese di Chivasso, rilascia la sua prima intervista. Sono 142,5 milioni i follower che lo seguono ora, e che lo hanno preferito alla competitor Charli D'Amelio, ballerina e content creator americana che (prima di lui) dominava il social cinese con i suoi oltre 142 milioni di follower. A loro va il suo grazie e alla stampa va la confessione sul paradosso di non aver ancora ottenuto la cittadinanza italia, nonostante in Italia sia arrivato all'età di appena un anno. Nonostante in Italia sia stato studente prima, operaio poi ed infine vera e propria bandiera sulla piattaforma social cinese.

Cosa direbbe alla ministra degli Interni Luciana Lamorgese? "Che non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me", risponde nell'intervista a Repubblica. Poi il suo discorso si amplia a tutti coloro che si trovano nella stessa condizione: "Qui non ci sono solo io. Il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma (qualora arrivassero, ndr) non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto".

Ad ogni modo, Khaby si dice felice. "Non è stato facile, ma ci abbiamo sempre creduto", spiega accanto al manager Alessandro Riggio. A festeggiarlo a Milano sono arrivati anche i genitori: "Non abitano più nelle case popolari di Chivasso, però, gli ho comprato una casa poco fuori Milano. Se la meritano".

E ora, che accadrà? Il primo posto non cambia nulla. "Noi facciamo video - conclude - anche se siamo primi è come essere ultimi, io faccio video perché mi diverto e mi piace far divertire gli altri". Prosegue intanto il sogno di diventare attore e proseguono le lezioni di inglese.