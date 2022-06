Khaby Lame riceverà la cittadinanza italiana: l'annuncio ufficiale

"Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell'Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo": così su Twitter il sottosegretario M5S al Viminale Carlo Sibilia annuncia che Khaby Lame, il tiktoker torinese diventato il più seguito al mondo sulla piattaforma cinese con 142.5 milioni di follower, sarà presto cittadino italiano.

Cittadinanza italiana per Khaby Lame

Le parole del sottosegretario arrivano a qualche ora di distanza da quelle del 22enne di Chivasso che, nonostante sia arrivato in Italia che aveva appena un anno e qui sia stato studente prima, operaio poi e ora vera e propria bandiera su TIk Tok, aveva commentato il paradosso di non avere ancora la cittadinanza. "Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me", aveva detto nell'intervista a Repubblica: "Qui non ci sono solo io. Il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma (qualora arrivassero, ndr) non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto".

Ora, almeno per lui, la notizia tanto attesa: Khaby Lame sarà a tutti gli effetti un cittadino italiano.