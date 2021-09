Il coraggio di Lapo Elkann che sostiene il referendum sulla cannabis

Leggere sui social Lapo Elkann che parla di droghe potrebbe equivalere a vedere Cappuccetto Rosso nel bosco alla ricerca del lupo. Pericolosità livello pro. E coraggio ammirevole. Il rampollo di casa Agnelli, negli anni passati finito spesso al centro delle cronache per la sua dipendenza da cocaina, ignora l'alta possibilità di venire duramente criticato - nella migliore delle ipotesi - e sostiene pubblicamente il referendum sulla cannabis. La raccolta firme sulla depenalizzazione sta registrando il boom di adesioni, dimostrando l'esistenza di una forte e diffusa sensibilità sul tema, come evince anche dalle reazioni al tweet di Lapo.

Il tweet

L'imprenditore non ci gira troppo intorno: "Il proibizionismo ha reso più fragili e non più forti le istituzioni ed i suoi cittadini - si legge - e persone che fanno uso di cannabis si rivolgono alla criminalità con l'idea di essere degli emarginati, di dover comprarla di nascosto per evitare guai giudiziari e di consumarla spesso all'oscuro dei famigliari per non essere giudicati. Finendo con l'acquistare prodotti di bassa qualità lavorati con sostanze chimiche per aumentare i guadagni netti di chi produce illegalmente". La tesi della spallata alla criminalità, tra le più gettonate dai sostenitori, non è l'unica che porta avanti Lapo Elkann: "Credo sia il momento giusto per rivedere il rapporto tra cittadino e Stato che non ha funzionato - continua - E di parlare senza tabù: informare con dati alla mano e ricerche scientifiche i cittadini per dar loro opportunità di farsi una idea libera. Ho personalmente passato una vita con la lotta alle dipendenze per sostanze molto più pericolose e dannose. Voglio solo dire: informatevi. E poi decidete. Io sono d'accordo".

Standing ovation sui social

Una favola, per tornare al paragone con Cappucetto Rosso, dal finale del tutto inaspettato. A sbranare Lapo non c'è nessun lupo, tantomeno le insidie del bosco appaiono minacciose. Per lui niente critiche né ramanzine stile "non hai imparato la lezione", ma stranamente - termine adatto conoscendo i maestrini che di solito popolano i social - è standing ovation. "Fregartene di tutto e tutti dopo le tue vicissitudini. Complimenti, ti stimo" scrive un utente, e ancora: "Mai banale". D'accordo con lui anche chi non ne fa uso, poi le parole che valgono più di una firma: "Ci ho messo un po' di tempo per capire che sei una bella persona. Scusami".