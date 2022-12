Lisa Douhabu, la mamma di Leila: "Nessuno conosce l'inferno in cui viviamo per i disturbi alimentari, ma tutti giudicano. I social? A mia figlia non fanno male"

Non appena domando a Lisa Douhabi, mamma di Leila Kaouissi, se disturbo con la mia telefonata, lei sposta inevitabilmente il dicorso su Leila, che è a fare degli esami. Perché ormai è la sua vita, il suo centro. "Io non posso muovermi senza di lei, siamo insieme 24 ore su 24. Da sei anni questa è la mia vita, perché bisogna starle vicino. Non ho una mia libertà". È così da quando nella quotidianità sua, ex stilista, e di suo marito, architetto, entrambi di origine marocchina, è arrivato l'incubo dei disturbi alimentari, di cui è vittima appunto la figlia. A cui, sei anni fa, hanno diagnosticato anoressia e bulimia, associate a depressione.

All'epoca Leila di anni ne aveva 12. Ed oggi ne ha 18. Ma è ancora "un inferno". Forse più di prima. "La ragazza sta malissimo", spiega Lisa a Today. "Ora che è maggiorenne poi, ha l'autorizzazione per poter firmare ed uscire dalle strutture in cui la ricoveriamo. È accaduto anche nell'ultimo reparto psichiatrico in cui l'abbiamo ricoverata. E ora stiamo valutando di attuare una pratica più rigida con un avvocato".

Una famiglia come purtroppo ce ne sono molte, insomma, ostaggio della dittatura della malattia. Con la differenza che la vittima della patologia, Leila, è diventata letteralmente una webstar su TikTok, con mezzo milione di follower all'attivo a cui racconta la sua battaglia. E con tutti i pro e i contro che questo può significare, per lei e per la sua famiglia. C'è ad esempio chi punta il dito contro l'uso dei social media, che potrebbero rivelarsi dannosi per la fragile salute mentale della ragazza. E chi accusa lei e la madre di volerci marciare in visibilità. "Mi dicono che voglio diventare come Chiara Ferragni. Ma loro non sanno l'inferno che passiamo da anni. Non dormo né la notte né il giorno. Con mio marito facciamo il turno con l'orologio della Swatch per misurare il battito cardiaco di nostra figlia".

È per prendersi cura di sua figlia che ha smesso di lavorare?

"No. Lavoravo da giovane, prima che nascessero le bambine (Leila e la sorella maggiore Fatima, ndr), poi ho smesso perché mio marito non ci fa mancare niente. Le bambine sono nate in Italia ed hanno frequentato la scuola francese a Milano. Poi però, abbiamo deciso di portarle in Marocco in modo che potessero conoscere la nostra cultura: lì le cose andavano benissimo, mio marito ci aveva fatto una bella villa con piscina. I problemi sono cominciati dopo".

La malattia è arrivata nella vostra vita sei anni fa. Come è iniziato tutto?

"A 12 anni siamo arrivati in Italia. Leila era adolescente, era bella, cresceva. Poi un giorno fu mio marito ad accorgersi che non mangiava da due giorni. Le ha dato due schiaffoni e l'abbiamo obbligata a mangiare. Solo successivamente abbiamo scoperto che c'era una amica che la influenzava, che le diceva che era brutta e che insieme avrebbero potuto fare le modelle. E lei sentiva di avere gli occhi addosso. Ma certo non può essere dovuto solo a questo".

Lei di disturbi alimentari non aveva mai sentito parlare.

"Sapevo che ne soffrivano alcune star, ma in Marocco questa malattia non si conosce. Abbiamo fatto di tutto per farla mangiare, ma lei non voleva. L'abbiamo portata dallo psichiatra ma nel nostro paese i disturbi alimentari non vengono trattati e ci hanno consigliato di tornare in Italia. A quel punto io sono rimasta con Fatima, che studiava in Marocco, e Leila l'hanno messa in ospedale in Italia, in un reparto per disturbi alimentari. Ma è peggiorata tantissimo. Quando è entrata pesava 40 chili, quando è uscita ne pesava 30. Alla fine l'hanno mandata in una struttura. Abbiamo fatto tre ricoveri di tre mesi, ma le cose sono ancora peggiorate".

La situazione è peggiorata nonostante il ricovero? Un paradosso.

"Sì. Proprio in struttura Leila ha imparato tanti trucchi di questa malattia, perché le ragazze si scambiano informazioni. Quando è entrata, lei sapeva solo che non voleva mangiare. Poi lì ha imparato che per pesare durante le visite bisogna bere l'acqua, ad esempio. Lei è ormai una specialista della malattia. A colazione ci dice lei quante calorie contengono i cibi. Io non conoscevo la furbizia di questa malattia, ma non avevamo altra scelta che non fosse il ricovero. Come ora, alla fine. La gente ci invia commenti negativi, ci critica. Ma non sanno quanto è dura. Non sanno quante volte è arrivata la polizia a casa mia".

Perché la polizia?

"Per portarla al pronto soccorso. Solo che poi, essendo lei maggiorenne, firma ed esce. È questa la legge di merda. L'ultima volta, poiché io ero malata, se n'è occupato mio marito: è stato tutta la notte con lei al pronto soccorso ed è poi andato al lavoro senza aver chiuso occhio. Poi però succede che lei al mattino si sveglia, firma ed esce. Mi accusano di non volerla curare. Mi accusano di tenerla a casa. Ma che posso fare? Tre volte la polizia è venuta a casa mia per portarla al pronto soccorso. La portano, lei firma ed esce. Chiedo ai medici come fanno a far uscire una ragazza che sta male, una ragazza che ha il battito del cuore irregolare. Mi rispondono “Signora, la legge è così”".

Come pensate di procedere adesso?

"A metà dicembre ha passato dieci giorni in psichiatria. Ma mia figlia non ha bisogno di un ospedale, io lo so. Ha bisogno di una struttura, perché in psichiatria peggiora e basta. Allora stiamo facendo una pratica, di cui si sta occupando l'avvocato di mio marito, per cui lei non può più firmare ed uscire autonomamente. L'abbiamo minacciata che, una volta pronta questa pratica, non uscirà per anni da una struttura, finché non guarisce. Ma ci vogliono due mesi almeno. Vogliamo rimetterla in riga. E grazie a Dio questa settimana sta andando benissimo".

In questi anni non c'è mai stato un momento in cui le cose sono andate meglio?

"C'è stato un momento in cui pesava 29 chili ed era stata dimessa. Mi ha chiesto di portarla in viaggio. L'ho portata a Portofino. Lì ha ricominciato a mangiare. Poi l'ho portata in Marocco, nella speranza che le facesse bene rincontrare la famiglia, ed è stata bene (era sempre e comunque seguita da psicologo, nutrizionista e un dottore che è nostro amico fidato). Ma poi è arrivata una ricaduta. Il ritorno in depressione. Si è buttata dal primo piano. Si è fatta male ad un piede, le ho fatto la foto, l'ho mandata ad una dottoressa, la dottoressa l'ha mandata all'assistente sociale, l'assistente sociale l'ha mandata al giudice che ha detto di riportare immediatamente la ragazza in Italia. Era il 2018. Da allora le hanno tolto il passaporto perché non è in grado di viaggiare".

Poi l'ingresso a Villa Miralago. E lì tutto sembrava che stesse andando per il verso giusto.

"L'assistente sociale si è messa in mezzo ed ha trovato una struttura, Villa Miralago. Lì Leila è rimasta per due anni e due mesi. Ne è uscita che era una bellissima ragazza, un anno e mezzo fa. Ha ricominciato ad andare a scuola e intanto si curava. Ma poi è tornata un'altra ricaduta".

Insomma, non appena è tornata alla vita normale è tornata una ricaduta.

"Aveva scelto di andare una volta a settimana dai medici che l'hanno seguita in Villa Miralago. Poi ha smesso ed è ricaduta nella malattia".

@leilakaouissi0 Io ho fatto questo video perché vedevo tanta gente che ce l’ha con Leila e non ha fatto niente per meritare questi commenti brutte lei già sta facendo il suo massimo per stare bene però se vede quelle commenti brutti cattive Dalì gente che non ha massimo per rispetto di una ragazza che sta combattere una brutta malattia alla Pina volevo salutare e ringraziare tutte le cuoricini di Leila che gli stanno dando un grande forza grazie mille ? ? son original - Leila Kaouissi

Ora come sta?

"Dopo la psichiatria ha avuto una crisi terribile. Ormai siamo abituati. La gente parla ma non sa che vita abbiamo vissuto. Ora mi ha chiesto di non accompagnarla a fare gli esami, perché dice di essere adulta: ha promesso che mi porterà tutti i documenti. Lei non vuole che mi agito".

Leila ha detto di sentirsi in colpa.

"Noi quando siamo stanchi glielo diciamo. Ma io non la lascio sola".

Leila ha qualche passione?

"Abbiamo fatto di tutto per farla staccare dalla malattia. Ma niente. Se lei un giorno si alza e dice che vuole viaggiare, io giuro che per lei trovo un treno".

Com'era prima di stare male?

"È dolcissima, intelligentissima. Le dico sempre che mi spiace che abbia usato la sua intelligenza nella malattia".

Su TikTok fa vedere che prova a mangiare, di fronte alle richieste dei follower.

"Ciò che mostra lo fa davvero".

Come giustifica Leila il rifiuto delle cure?

"È stanca. La malattia mentale non è come quella del corpo. Lei vuole fare tante cose ma non ce la fa. La mente è più forte di lei. Lei mi dice di provare ad impegnarsi una settimana, ma poi non riesce a mantenere la promessa. È come se vedesse tutto nero. Mi dice di lasciarla stare, perché dice che non riesce a guarire".

Leila pensa che non riuscirà a guarire?

"Dice che la malattia è più forte di lei. E noi proviamo a convincerla del contrario. Ma se lei non ha voglia e non collabora è inutile. Io sono durissima con lei, mio marito invece non ci riesce".

State ricevendo moltissime critiche per l'esposizione di Leila su TikTok.

"Lei ama TikTok. Lo fa da sei anni, da prima della malattia. Lei lo ama. Come chi ama fare teatro o fare sport. Lei dice che lì vuole raccontare Leila e il suo sorriso, non la malattia. Però la gente l'ha cominciata a seguire per la malattia. E la critica. Ma la gente deve sapere che Leila non prende un soldo. E che le abbiamo anche bloccato la carta".

Tempo fa lei, Lisa, ha lanciato un appello per trovare una struttura che potesse ospitare Leila. L'avete trovata. Poi Leila non se l'è sentita di entrare. Ed è scoppiata una polemica. Come reagisce Leila di fronte alle pesanti critiche che sta ricevendo?

"Rimane male. E rimango anche io male. Dicono che mi diverto e che non mi interessa di mia figlia. Non capiscono niente. Prima ha postato un vecchio video in cui siamo entrambe in palestra. È stata lei a voler iniziare palestra quest'estate e allora l'ho portata subito. L'ho accompagnata visto quanto è fragile e ho fatto un video anche io. Mi hanno detto di vergognarmi (ride, ndr). Mi dicono che voglio fare la Chiara Ferragni, oppure il Grande Fratello. Ma non sanno la vita che facciamo".

Suo marito non vuole che Leila usi TikTok. Lei invece è d'accordo?

"Mio marito rimprovera anche me, quando rispondo alle critiche sui social. Lui non c'entra niente con questo mondo. Pensa solo al lavoro. Ma io non riesco a non rispondere. Io sin dall'inizio ho detto a Leila che non sarebbe dovuta venire a piangere, se l'avessero criticata, perché diventare famosa è anche quello: prendersi critiche da gente cattiva".

Lei, Lisa, perché hai aperto un profilo sui social?

"Per supportare Leila. Io i social non li ho mi usati, neanche da giovane. Un volta eravamo in Franca e Leila mi ha proposto di fare un balletto con lei. Quando ho cominciato avevo due follower, poi lei ha chiesto a tutti di seguirmi. Io non avevo mai pensato di usare i social, ma quando ho visto la cattiveria della gente ho voluto rispondere. Dicono che ci stiamo per soldi".

Vi hanno mai contattato, agenzie oppure brand, per sfruttare economicamente voi e il profilo social di Leila?

"Sa cosa ha detto il papà di Leila? Che se lei comincia a guadagnare qualcosa da TikTok, può dare i guadagni in beneficenza a qualche associazione. Lui non vuole. Mio marito non ci fa mancare niente. A noi al momento non interessa guadagnare, ci interessa solo che Leila stia bene. Lei lo fa solo per divertirsi. Può fare almeno questo?".

Alcuni medici sostengono che i social media siano una droga per ragazze come Leila.

"Nessuno tra i medici che l'hanno avuta in cura ha mai detto niente di tutto questo. Anzi. Tempo fa la pediatra le disse che è un esempio per le fan. E Leila stessa non fa nulla per essere un cattivo esempio: non si permetterebbe mai di dare consigli, né dice il suo peso o cose simili. Tante ragazze le vogliono bene: quando usciamo la riconoscono. E in quel momento Leila è contenta".