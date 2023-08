Michela Murgia, il testamento e la lettera con le ultime volontà per tutelare i suoi figli

Michela Murgia è morta. La scrittrice che con coraggio aveva parlato del tumore al quarto stadio che le avrebbe permesso di vivere solo qualche altro mese si è spenta sotto sedativi. Aveva continuato a lavorare ai suoi scritti, che saranno pubblicati postumi, ha riportato La Replubblica, fino a mercoledì sera, poi la notte era stata particolarmente complicata e così giovedì mattina Murgia ha chiesto di essere sedata. Se n'è andata senza soffrire.

I suoi funerali religiosi si terranno a Roma, nella chiesa degli artisti. Questa scelta ha sorpreso qualcuno, ma Murgia era laureata in Teologia e aveva insegnato a lungo religione nelle scuole. Michela si era preparata e ha lasciato sia un testamento sia una lettera con le sue ultime volontà e entrambi li ha affidati all'amica avvocata Cathy La Torre.

"Ha scelto di fare testamento e da mesi abbiamo lavorato per tutelare la sua famiglia queer – ha spiegato l'avvocata a Repubblica – lo abbiamo fatto insieme e sempre pubblicamente come battaglia politica. Michela ci ha mostrato che tutelare le forme relazionali non tradizionali ma che sono comunque famiglie è oggi una battaglia politica urgente e aggiungo, dal canto mio, anche una battaglia giuridica fondamentale. Ha fatto testamento e predisposto tutto per tutelare una famiglia che lo Stato non tutela". Anche con il testamento Murgia ha voluto combattere in prima linea per lasciare ai suoi figli Raphael Luis, Francesco Leone, Riccardo Turrisi e Alessandro Giammei (che si occuperà della curatela dei suoi scritti) l'abitazione romana nella quale in queste ultime settimane hanno vissuti tutti insieme.

Michela ha lavorato quasi incessantemente e infatti saranno diversi i libri e i testi che usciranno postumi nei quali Murgia ha portato avanti le sue battaglie e il suo discorso filosofico e politico.