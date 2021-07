Morte Libero De Rienzo, i risultati dei test tossicologici entro 15 giorni

Sul corpo dell’attore 44enne è stata eseguita l’autopsia, ma per stabilire con certezza le cause della morte sarà necessario attendere un quadro completo di tutti gli accertamenti

Bisognerà attendere almeno quindici giorni per avere i risultati degli esami tossicologici disposti dopo la morte dell'attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua casa di Roma giovedì sera. Martedì 20 luglio, presso il Policlinico Gemelli è stata eseguita l'autopsia a cui ha assistito anche il consulente nominato dalla famiglia dell'attore. Per stabilire con certezza le cause della morte sarà necessario dunque attendere un quadro completo di tutti gli accertamenti ordinati dai magistrati di piazzale Clodio che procedono per l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato.

Entro oggi è atteso il nulla osta per la restituzione del corpo alla famiglia. Probabilmente Libero De Rienzo verrà seppellito accanto a sua madre a Paternopoli, in provincia di Avellino.

De Rienzo, la famiglia chiede rispetto: "Basta con notizie fuorvianti"

Il corpo senza vita di De Rienzo, 44 anni, è stato ritrovato nella sua casa in zona Madonna del Riposo, a Roma, venerdì 16 luglio. A rinvenirlo un amico, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno. Nelle scorse ore, tramite l'avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia ed amico della famiglia dell'attore, i parenti hanno chiesto rispetto in merito alla divulgazione di notizie inerenti alla scomparsa di De Rienzo. "Si sta verificando, da parte degli organi di stampa, una fuoriuscita di notizie. Tale incontrollata divulgazione, ingiustificata a livello umano, è basata su notizie che per legge, rappresentando anche il contenuto di atti di indagine, dovrebbero essere coperte dal segreto istruttorio - ha spiegato il legale in una nota - non solo in ottica della privacy, ma anche in termini dei due codici, penale e di procedura penale, una piena violazione".

Assumma, inoltre, ha ricordato che "attualmente, siamo di fronte ad ipotesi investigative e sarebbe doveroso un maggior contegno, nel rispetto non solo dei familiari, ma anche dei due figli di Picchio, rispettivamente di 2 e 6 anni. La presenza dei due minori richiede e richiederà sempre un tratto umano di maggior livello. Tali ipotesi stanno alimentando, infatti, il dolore dei familiari, aggiungendo ulteriore ed inutile angoscia, che nell'astratta ipotesi di una ricostruzione veritiera, non aggiungerebbero nulla alla realtà dei fatti, ma, anzi, lederebbero l'immagine e la memoria di un grande artista. Nella vita, bisogna avere rispetto della morte".