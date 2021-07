Libero De Rienzo, domani i funerali: la decisione dei familiari

Giovedì 22 luglio alle 15 l'ultimo saluto all'attore in forma non privata. La salma è stata restituita alla famiglia dopo l'autopsia

Si svolgeranno domani, giovedì 22 luglio - alle ore 15 presso la chiesetta del cimitero di Paternopoli, in provincia di Avellino - i funerali di Libero De Rienzo, morto venerdì scorso a soli 44 anni. Lo annuncia l'avvocato Piergiorgio Assumma, legale della famiglia dell'attore.

I funerali, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, "affinché si possa celebrare la persona che era Picchio (così lo chiamavano fin da bambino, ndr) il suo talento e la sua grande umanità, che l'ha portato ad entrare nel cuore della gente" si legge nella nota. La salma è stata restituita alla famiglia dopo l'autopsia, ma per stabilire con certezza le cause della morte bisognerà attendere un quadro completo di tutti gli accertamenti ordinati dai magistrati che procedono per l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. I risultati degli esami tossicologici saranno disponibili non prima di quindici giorni.

La famiglia chiede rispetto

La famiglia di Libero De Rienzo chiede rispetto in merito alla divulgazione di notizie sulla morte dell'attore. "Si sta verificando, da parte degli organi di stampa, una fuoriuscita di notizie" ha dichiarato l'avvocato Assumma giorni fa, aggiungendo: "Tale incontrollata divulgazione, ingiustificata a livello umano, è basata su notizie che per legge, rappresentando anche il contenuto di atti di indagine, dovrebbero essere coperte dal segreto istruttorio non solo in ottica della privacy, ma anche in termini dei due codici, penale e di procedura penale, una piena violazione".