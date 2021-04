Lovely Boy, iniziate le riprese del nuovo film diretto da Francesco Lettieri

"Lovely Boy" è il nuovo film Sky Original, prodotto da Indigo Film in coproduzione con Vision Distribution e Sky. L'opera segna il ritorno di Francesco Lettieri dietro la macchina da presa dopo l'esordio di "Ultras", uscito per Netflix nel 2020.

Regista di riferimento della scena indie italiana, Lettieri si è imposto nel panorama dei videoclip musicali con un’estetica riconoscibile e originale, girando per artisti come: Liberato, Calcutta e Thegiornalisti. "Lovely Boy" segna il suo ritorno alla musica, dopo la parentesi dedicata al calcio e alle tifoserie. Le riprese si svolgeranno tra Roma e il Trentino-Alto Adige, raccontando l’ascesa e il declino di una star della musica trap. «Lovely Boy è un film che mi metterà alla prova - commenta Lettieri - sia per la complessità tecnica di tante scene, sia per la difficoltà di affrontare una tematica così delicata. Il film non si sofferma su questioni di ordine morale, né tenta di dare un giudizio, piuttosto si concentra sulle emozioni. Voglio fare un film che faccia ridere e piangere, come tutti i film che amo. Questo mi interessa più di tutto e spero di riuscirci».

«Lovely Boy conferma la varietà della nostra proposta di film Sky Original - ha dichiarato Nicola Maccanico, executive vice president programming di Sky Italia - Raccontiamo una storia di crescita difficile, nella quale sarà evidente come in un mondo dominato dall’apparenza, si rischia di prendere direzioni pericolose. La forza di "Lovely Boy" è quella di dimostrare come attraverso l’amore e il dialogo si possa prendere in mano la propria vita, cambiare il proprio destino, anche quando si è imboccata una strada rischiosa. La collaborazione con Indigo e la regia di Lettieri sono assoluta garanzia di qualità». Nicola Giuliano, produttore e fondatore di Indigo Film, conclude: «È sempre molto bello accompagnare un giovane e grande talento come Francesco Lettieri e trovare un partner che sposa entusiasticamente un progetto come fatto da Sky».

La trama

Nic, in arte Lovely Boy, è l'astro nascente della scena trap romana. Tatuaggi in faccia, talento puro, completa strafottenza per il mondo. Inizialmente proiettato verso una folgorante ascesa musicale, rischia di essere risucchiato in una spirale di autodistruzione. Scritto da Peppe Fiore e Francesco Lettieri, Lovely Boy ha tra i protagonisti Andrea Carpenzano (La terra dell’abbastanza), Ludovica Martino (Skam Italia) ed Enrico Borello (Il filo invisibile), e si avvale della direzione della fotografia di Gianluca Palma, della scenografia di Marcella Mosca, dei costumi di Antonella Mignogna e del montaggio di Mauro Rodella.