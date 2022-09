Luca Barbarossa: "Non ho votato Meloni, ma certa sinistra dovrebbe smetterla di associarla al fascismo"

L'opposizione, a quanto pare, non si fa solo in Parlamento. La vittoria del centrodestra alle elezioni ha dato vita a una 'resistenza' - per dirla alla Francesca Michielin - importante sui social, diventati nelle ultime 48 ore lo 'sfogatoio' dei delusi di sinistra, o meglio, degli oppositori - appunto - di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, presidente del consiglio in pectore, non solo sta ricevendo dure critiche, ma nei suoi confronti si è alzato un vero e proprio moto popolare che poco coincide con il risultato raggiunto alle urne.

Una lezione di democrazia arriva da Luca Barbarossa, che rimette in riga, o almeno ci prova, una "certa sinistra" dilagante sui social. In un post su Facebook, il cantautore non usa mezzi termini: "Non ho votato la Meloni né i suoi alleati, vengo da una cultura diametralmente opposta. ma credo che una certa sinistra dovrebbe evitare di strumentalizzare gli avversari politici, deridendoli e associandoli al nazi-fascismo". Sono queste, infatti, le accuse più pesanti e ricorrenti che vengono mosse nei confronti di Giorgia Meloni. Barbarossa fa un passo indietro: "E' stato già fatto con Berlusconi garantendogli vita eterna. Dove si vota liberamente, si vince e si perde e quando si perde in modo così netto ci si deve chiedere perché. Dietro a un vincitore c'è comunque una parte consistente dell'elettorato che va rispettata e non mortificata".

Certe sparate, infatti, non colpiscono solo i leader politici ma anche gli elettori che li votano. E in questo caso non sono pochi. "Poi verrà il tempo di opporsi con fermezza a quello che non si condivide, con proposte valide e alternative. E' la democrazia, bellezza" conclude Luca Barbarossa, facendo il pieno di like e raccogliendo pareri concordi.

