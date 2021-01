Cosa sappiamo per ora di "Luca", il prossimo film di animazione Pixar ambientato in Italia

Nonostante la pandemia, che ha rallentato e ostacolato fortemente anche la produzione di film e serie tv, il 2021 sarà un anno di grandi uscite - al cinema e/o in streaming - per l'universo Disney.

Tra le tante novità di quest'anno, iniziato con WandaVision, c'è però da scommettere che una in particolare conquisterà più di tutte il pubblico italiano: stiamo parlando di Luca, il film di animazione della Pixar che dovrebbe uscire al cinema, o forse su Disney+ se le condizioni non permetteranno la riapertura delle sale, nella data prevista del 18 giugno.

Abbiamo messo in ordine tutte le informazioni che circolano in rete: dalla storia del regista, Enrico Casarosa, alle teorie anche contraddittorie sulla trama, fino ad arrivare alle prime immagini che stanno circolando in questi giorni.

Chi è Enrico Casarosa, regista di "Luca"

Enrico Casarosa è nato a Genova (un'informazione importante per Luca) nel 1970. A vent'anni, nel 1990, si è trasferito a New York per studiare animazione alla School of Visual Arts and Illustration del Fashion Institute of Technology. Dopo aver terminato gli studi, iniziò la sua carriera ai Blue Sky Studios, studio cinematografico di animazione e CGI: qui collaborò come storyboard artist (disegnatore degli storyboard) per L'Era Glaciale (2002) e Robots (2005).

La Blue Sky Studios è stata acquisita nel 2019 dal gruppo Disney, ma Casarosa aveva iniziato a lavorare per la Disney molto prima, fin dal 1997: prima come designer di serie tv Disney Channel come quella sulla Carica dei 101 e Pepi, Briciola e Jo-Jo, poi, con ruoli sempre più importanti, ha partecipato a capolavori come Cars, Ratatouille, Up, Cars 2 e Il viaggio di Arlo - The Good Dinosaur.

Dal 2017 ha iniziato a far parte del "senior creative team" per lungometraggi Pixar come Coco, Gli Incredibili 2, Toy Story 4, fino ad arrivare agli ultimi grandi successi Soul e Onward.

Come direttore e sceneggiatore, invece, il suo esordio risale al 2011, quando uscì il cortometraggio La Luna, che al cinema venne proiettato prima di Ribelle - The Brave. Per La Luna, Casarosa fu nominato agli Oscar.

La Luna fa parte dei cortometraggi disponibili su Disney+, ma in questa clip ne potete vedere un pezzo

Di cosa parlerà "Luca": anticipazioni e indiscrezioni sulla trama

In un'intervista sul giornale statunitense Empire di qualche giorno fa, Casarosa ha spiegato che - come in Onward e in molti film di animazione - la storia di Luca è ispirata alla sua vita di bambino. "Sono nato a Genova e passavo le mie estati sulla spiaggia. Ho conosciuto il mio migliore amico quando avevo 11 anni. Ero molto timido e incontrai questo ragazzino combinaguai che aveva una vita così diversa. Volevo fare un film su quei tipi di amicizia che ti aiutano a crescere" ha detto Casarosa, dicendo di essersi ispirato a Federico Fellini e ad altri registi italiani, con in più un pizzico di Miyazaki.

#Luca director Enrico Casarosa tells Empire about the real-life inspiration behind #Pixar's new Italian-set mythical coming-of-age story. Read more and see an exclusive first look image: https://t.co/qKLVTVfnzo pic.twitter.com/jwYxV0iEvt — Empire Magazine (@empiremagazine) January 18, 2021

Sulla trama di Luca, al momento ci sono due teorie, ma partiamo da ciò su cui tutti concordano: l'amicizia intorno a cui ruota il film è quella tra Luca e Alberto, che trascorrono un'estate avventurosa in una cittadina di mare italiana, presumibilmente della Liguria, che assomiglia alle località delle Cinque Terre o a Portofino.

La prima teoria, riportata da IMDB anche da Empire, è che Luca (il cui cognome dovrebbe essere Portorosso) e Alberto siano in realtà due creature marine che, un po' come ne La Sirenetta, riescono in qualche modo ad assumere sembianze umane quando approdano sulla terraferma.

La seconda teoria, accreditata anche dal seguente video, è che invece Luca sia un normale bambino, mentre solo Alberto è una creatura che si trasforma in essere umano. Questo video spiega la teoria con un particolare: in una scena di Luca che è stata rilasciata, si vedono i due bimbi che, tra una fontana con un mostro marino, una focacceria e una "latteria San Giorgio" in quella che sembrerebbe essere "piazza Calvino", mangiano un cono gelato (in un'altra scena sembrano mangiare trenette al pesto). Ma mentre Luca lo gusta normalmente, Alberto lo divora in un sol boccone, in modo quindi non umano.

Se così fosse, si spiegherebbe anche perché il film si chiama Luca, e non Luca & Alberto come forse sarebbe se entrambi fossero creature marine. Quel che è certo è che in Italia il film di Casarosa riscuoterà senza dubbio un successo incredibile.