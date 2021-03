Luca Zingaretti esce dall'ospedale dopo il Covid: "Una parte di me con chi resta a lottare"

Su Instagram la foto dell'attore sul letto con le valigie, pronto per tornare a casa. Nei giorni scorsi si era parlato di un suo ricovero ma la notizia non era ancora mai stata confermata

Luca Zingaretti è stato dimesso dall'ospedale, dove era ricoverato per Covid. L'attore ha pubblicato una foto su Instagram, con le valigie sul letto, seduto di spalle, pronto per tornare a casa, confermando così le voci che erano circolate nei giorni scorsi.

"Torno a casa - ha scritto Zingaretti - Grazie a tutti per le cure e per l'affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare". L'artista si era ammalato la settimana scorsa - proprio qualche giorno dopo l'ultimo episodio del Commissario Montalbano - e sono state necessarie le cure ospedaliere, ma ha preferito tenere riservata la cosa. Oggi la fine dell'incubo. Luca Zingaretti torna a casa da sua moglie, Luisa Ranieri, e dalle loro due figlie Emma e Bianca e potrà tornare anche sul set de 'Il Re', la nuova serie Sky che lo vede tra i protagonisti insieme a Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto e Barbora Bobulova.

Sotto la foto dall'ospedale pubblicata da Luca Zingaretti