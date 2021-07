Temptation Island un mese dopo: Manuela e Luciano stanno ancora insieme

Dopo un falò burrascoso Manuela e Stefano hanno deciso di lasciare il programma da soli. Dopo essersi salutati sono corsi dai rispettivi "tentatori" per cercare una nuova felicità. Ma ora le coppie sembrano resistere e in particolare Manuela e Luciano stanno andando avanti nella loro conoscenza.

Temptation: Manuela e Luciano la loro storia continua

La fine della storia tra Manuela e Stefano era quasi scontata, anche se durante il falò Manuela era sembrata avere dei dubbi sul lasciare davvero il compagno, dopo aver rivisto alcuni minuti dei video che ha visto durante il viaggio nei sentimenti e ha parlato chiaro: la loro storia è giunta al termine.

Nel consueto appuntamento post programma Filippo Bisciglie incontra le coppie, o ex coppie, per sapere come stiano andando le cose. Manuela e Stefano non si sono presentati insieme, anzi. Manuela ha spiegato che ogni tanto Stefano le manca: "Mi manca ancora, però non poteva più andare avanti così. Questa esperienza mi è servita a capire che persona sia lui e quello che sono io. Ho visto Luciano, mi chiama spesso, è molto presente e io non me lo aspettavo". Filippo ha fatto quindi entrare Luciano. I due si sono abbracciati e scambiati dei baci: sono fidanzati.

Stessa cosa, ma con meno intesità anche per Stefano e Federica: i due si vedono e si chiamano spesso, lei è arrivata ad affermare di potersi innamorare di Stefano.

Tra sorprese e sorrisi continua la conoscenza tra Manuela e Luciano ? #TemptationIsland pic.twitter.com/zJEJSGDjBX — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021