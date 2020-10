Mara Maionchi è tornata a casa: "Va abbastanza meglio"

Mara Maionchi è stata dimessa ed è tornata a casa. La discografica, positiva al coronavirua, era ricoverata da venerdì scorso in ospedale a Milano, ma le sue condizioni non sono mai state gravi. Ora resta in isolamento domiciliare, probabilmente in attesa di un ulteriore tampone, ma sui social fa sapere di stare bene.

Il primo pensiero è stato per i follower, che in questi giorni difficili l'hanno riempita d'affetto: "Qui da casa abbastanza meglio - ha scritto su Instagram, accanto a una foto di qualche settimana fa - ma col c*volo che vi posto una foto di oggi. Grazie per i messaggi, li ho letti tutti! Un bacione". La voglia di scherzare è quella di sempre, ottimo segno. Per lei arriva un messaggio anche da parte di Federica Pellegrini, ancora positiva. "Evviva, finalmente a casa - scrive la nuotatrice nelle sue ig stories, postando un divertente scatto con Mara - Che tipa tosta".

"Focolaio sul set di 'Italia's Got Talent"

La positività di Federica Pellegrini e Mara Maionchi, giurate di Italia's Got Talent, ha fatto pensare a un focolaio nel programma televisivo. Anche altre persone dello staff, infatti, sembra si siano ammalate (nonostante tamponi e misure stringenti per le registrazioni).