Mara Venier, pace fatta con Mahmood: "Mi ha chiesto scusa e mandato fiori"

Pace fatta tra Mara Venier e Mahmood. Il cantautore sarà ospite della prima puntata di Domenica In, in onda il 19 settembre. Inaspettatamente, c'è da aggiungere, considerando come era finita l'ultima volta. La conduttrice, infatti, non aveva fatto segreto del forfait dato l'anno scorso, all'ultimo minuto, dal vincitore di Sanremo 2019, che l'ha mandata su tutte le furie.

Mahmood ha saputo farsi perdonare e domenica la zia Mara lo accoglierà nel suo salotto: "Mi ha chiesto scusa, mi ha mandato dei fiori". La conduttrice ne ha parlato in conferenza stampa, ricordando quanto accaduto e assicurando che adesso non ci sono più rancori tra loro: "Avevamo preparato un grande spazio per lui, il sabato ci ha detto che non veniva più e non sapevamo come riempire quel vuoto. Lui essendo un artista vero e un ragazzo educato, mi ha chiesto scusa".

Mahmood arriverà a Domenica In insieme al suo coro. Quest'anno, infatti, come ha fatto sapere la padrona di casa, ogni ospite potrà portare a sua volta un altro ospite per esibirsi davanti al pubblico di Raiuno.