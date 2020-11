Massimo Ranieri annulla la conferenza stampa per Maradona: "Sono devastato"

"Per me è una giornata devastante, molto molto difficile. Sono devastato dalla notizia della morte di Maradona", così Massimo Ranieri ha annullato la conferenza stampa di presentazione del nuovo album 'Qui e Adesso' - in uscita il 27 novembre - e dell'omonimo programma su Rai3, che sarebbe dovuto andare in onda stasera ma è slittato alla prossima settimana proprio per l'omaggio al campione argentino scomparso.

Massimo Ranieri si scusa con i giornalisti: "Sono distrutto dal dolore, cercate di capirmi"

Ranieri si è collegato con i giornalisti in streaming per scusarsi: "Cercate di capire, sono distrutto dal dolore. Ero a teatro e la notizia mi ha segato le gambe. Ho sperato fosse una fake news. Ora sto pagando lo sforzo fatto ieri di portare a termine la registrazione della terza puntata. Ora devo tornare a teatro e lo faccio con la morte nel cuore. Sapete che stasera al posto di Qui e Adesso è stato deciso di mandare su Rai3 il documentario su Maradona: è giusto che sia così, dare spazio a questo genio e campione. Abbiate pietà di me e scusatemi tanto".

Il saluto di Massimo Ranieri a Maradona

Dopo la notizia della morte di Maradona, anche Massimo Ranieri - tra i tanti amici, colleghi e tifosi - ha voluto dedicargli un pensiero sui social: "Ciao Diego. Ho trovato solo ora quel po' di forza per poterti dedicare un mio pensiero: grazie dal più profondo del cuore per tutto quello che ci hai regalato. Grazie per averci scelto. Mi auguro che tu possa trovare ora, ovunque ti trovi, pace e serenità.

Ti vorrò e ti vorremo sempre bene".

Maradona: lo speciale su Rai1 sabato in prima serata

Per omaggiare Diego Armando Maradona, Rai1 ha deciso di dedicargli uno speciale in onda sabato 28 novembre in prima serata. Un racconto attraverso le immagini delle sue ospitate più belle nei programmi televisivi italiani, da 'Carramba che sorpresa' alla più recente a 'Ballando con le stelle'.