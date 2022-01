Mattarella nomina Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce

Il mandato di Sergio Mattarella è agli sgoccioli, ma prima di congedarsi l'ancora Presidente della Repubblica ha voluto consegnare un'importante onoreficenza a Renzo Arbore.

Mattarella ha nominato l'artista pugliese Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. Sull'account Twitter del Quirinale la foto del momento in cui il Capo dello Stato consegna la prestifiosa onorificenza allo showman.

La stima di Mattarella per Renzo Arbore

Durante il settennato sono state diverse le occasioni di incontro tra i due. A novembre del 2017 Mattarella ricevette al Quirinale una delegazione della Lega del Filo d'Oro, onlus impegnata nell'assistenza e riabilitazione delle persone sordocieche che vede Arbore impegnato in prima fila da anni. A settembre sempre del 2017, invece, Renzo Arbore con la sua Orchestra italiana animò la festa conclusiva dei soggiorni estivi organizzati dal Quirinale nella Tenuta di Castelporziano in favore di adulti e minori disabili e di anziani e in quell'occasione dedicò a Mattarella una serenata siciliana.

Il tweet del Quirinale