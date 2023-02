Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, le tappe di una storia d'amore lunga 35 anni

Solo pochi mesi fa Maria de Filippi aveva dichiarato quanto sarebbe stato difficile per lei tenere la mano al marito Maurizio Costanzo nel suo ultimo giorno. "Troppo dolore", aveva ammesso la conduttrice, mostrandosi più fragile che mai e rivelando che, forse, non avrebbe avuto il coraggio di accompagnare Costanzo nell'ultima tappa del suo viaggio di vita. Oggi, però, che suo marito, dopo 35 anni insieme, è scomparso all'improvviso, Maria quel coraggio ha dovuto tirarlo fuori per affrontare quello che diventerà, per lei, uno dei giorni più brutti della sua vita.

Maria e Maurizio, dal primo incontro al matrimonio

Stima, rispetto, affetto. Sono queste le parole chiave di una delle storie d'amore più longeve e belle della storia della tv. 24 anni di differenza d'età che, però, non hanno inciso su un'unione personale e professionale fortissima tra i due. Per Maurizio Costanzo quello con Maria De Filippi è stato il quarto matrimonio e lui stesso aveva detto: "Dopo esserti sposato tre volte, il quarto o viene bene oppure smetti". Lui giornalista affermato, conduttore tv, conduttore radiofonico, lei una giovane donna che non aveva ancora trovato un posto nel mondo, Maria e Maurizio si sono conosciuti dopo aver partecipato a un convegno contro la pirateria in occasione della Mostra del Cinema. I due sono finiti a pranzo insieme ed è stato amore a prima vista. "Mi ha colpito la sua intelligenza" ha affermato Maurizio che ha, poi, subito proposto a Maria di lavorare con lui a Roma. Lei, anni dopo, ammise che ciò che l'aveva fatta innamorare di lui era stata la sua bontà d'animo oltre che l'intelligenza.

Maurizio, però, all'epoca del primo incontro con Maria era sposato con Marta Flavi ma quel sentimento nei confronti di quella che sarebbe diventata la sua metà della mela era troppo forte. Così i due si misero insieme e dopo la separazione con Flavi, iniziò la sua lunga storia d'amore con Maria De Filippi.

Dopo due anni di fidanzamento Maurizio e Maria si sono sposati il 28 agosto del 1995 con rito civile al Comune di Roma e da lì, fino all'ultimo giorno di Maurizio, morto proprio oggi all'età di 84 anni, la loro è stata una lunga, autentica e bellissima storia d'amore.

Le altre mogli di Maurizio Costanzo

La prima moglie di Maurizio Costanzo è stata la fotografa Lori Sammartino, sposata nel 1963 e più grande di lui di 14 anni. Poi, nel 1973 fu la volta della giornalista Flaminia Morandi da cui ha avuto due figli, Camilla e Saverio nati rispettivamente nel 1973 e nel 1975. La terza moglie, invece, fu Marta Flavi sposata nel 1989 dopo una relazione piuttosto difficile con Simona Izzo ma questo terzo matrimonio durò solo un po' più di un anno terminando in modi piuttosto burrascosi data la presenza di una nuova donna nella vita di Maurizio, cioè Maria De Filippi.