Costanzo, il direttore del Parioli: "Doveva tornare a registrare le nuove puntate, nessuno se l'aspettava"

Il Teatro Parioli era la seconda casa di Maurizio Costanzo. Questo era noto a tutti, non soltanto ai romani. In molti ieri lo hanno aspettato lì fuori, quando con il carro funebre si è fermato per qualche minuto prima di proseguire per il suo ultimo viaggio, la sera invece il sipario si è alzato su un nuovo spettacolo.

Si va avanti nonostante il dolore, ci spiega il direttore del teatro Michele Gentile: "Per noi è un dolore grandissimo. Il Teatro Parioli è Maurizio Costanzo. Quando in piena pandemia abbiamo deciso di riprendere la gestione del teatro ci ha incoraggiato in tutti i modi, sia spiritualmente che materialmente". Costanzo aveva riportato qui il suo show lo scorso novembre, per i 40 anni dello storico programma che negli ultimi tempi veniva registrato in altri studi: "Quando è rientrato per un sopralluogo, prima delle ultime registrazioni, dopo dieci anni che non metteva piede in questo teatro, si è commosso. Maurizio la sentiva come la sua casa. Molti mi hanno chiesto se intitoleremo il teatro a Maurizio Costanzo, ma non ce n'è bisogno. Il Teatro Parioli è Maurizio Costanzo". La sala di via Borsi, in realtà, è già intitolata a Peppino De Filippo, ma il legame con Costanzo è indiscutibile.

E al Parioli lo aspettavano a breve: "Da aprile sarebbe dovuto tornare per registrare le nuove puntate - ha fatto sapere ancora Gentile - Nessuno si aspettava tutto questo. Per noi è stato un fulmine a ciel sereno".