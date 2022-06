Mercedesz Henger contro Soleil Sorge: "Antipaticissima, mai piaciuta!"

Per la ventiduesima puntata dell?Isola dei famosi 2022,Soleil Sorge ha fatto ritorno in Honduras, dopo aver preso parte al reality come naufraga nell?edizione del 2019. Questa volta Sole è entrata nei panni di special-guest in coppia con Vera Gemma, nel duo, ?le piratesse?. L?ex gieffina ha fatto vincere del cibo alla sua squadra, battendo nella prova dell?uomo vitruviano il leader dei naufraghi in carica, Luca Daffré. Un?apparizione fugace, che tuttavia ha lasciato su Playa Renovada una scia. Infatti mentre Sole è intenta a rientrare in Italia, in compagnia di Vera Gemma, negli atolli di Cayos Cochinos si parla ancora di lei. I naufraghi appaiono divisi sul suo conto, c?è chi la apprezza e chi invece proprio non la sopporta.

Team Soleil

Tra i supporter della Sorge Marialaura De Vitis, che ha avuto modo di conoscere la 28enne durante La Pupa e il Secchione Show, dove erano presenti rispettivamente nei panni di concorrente e opinionista. ?Mi è piaciuta molto Sole anche con me, mi ha rassicurato. Io ho cambiato idea su di lei tempo fa. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima. Devo dire che mi piace tanto come ragazza.No io non posso dire nulla contro adesso. Con noi naufraghe e naufraghi è stata bravissima. Come ti ho detto ho cambiato idea e sono felice di essermi ricreduta. A me ha soltanto dimostrato cose belle?, ha asserito la ex di Paolo Brosio. Dello stesso avviso Carmen Di Pietro, grata a Soleil per avergli permesso di mangiare: ?Ah finalmente oggi stomacamente sto proprio benissimo. Sì per questo mangiamento dobbiamo ringraziare Soleil che ci ha fatto vincere tutto. Un applauso perché è stata proprio brava con noi. Che carina un bacio e un saluto?.

Mercedesz e quell?antipatia di vecchia data per Soleil

Di idee diametralmente opposte invece, si conferma essere Mercedesz Henger, dopo che in rete è circolata l?indiscrezione secondo cui la stessa figlia di Eva Henger avrebbe spesso e volentieri criticato Soleil Sorge, anche alle spalle: ?Oddio ti piace? Sì ho visto che stasera è stata carina, diciamo che magari a piccole dosi è così. Comunque a me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com?è stata oggi non sarebbe male. Però solitamente non è così e mi sta antipaticissima?.