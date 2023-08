Murgia, il ricordo di Chiara Tagliaferri e la foto inedita: "Continua a vivere nei legami che ha creato"

La morte di Michela Murgia lascia un vuoto enorme in tanti amici, colleghi e collaboratori della scrittrice - scomparsa giovedì a 51 anni a causa di un tumore al rene - ma soprattutto nella sua queer family, di cui ha tanto parlato negli ultimi mesi.

Tra le persone più vicine Chiara Tagliaferri, autrice e voce insieme a lei del podcast "Morgana" - la loro creatura - e parte della sua famiglia. "Non immaginavo che mi sarebbe mancata così tanto da subito e non riesco a immaginare come possa essere per te, per voi. Vi stringo tutt* fortissimo" le ha scritto ieri sui social Daria Bignardi, e oggi, su Instagram, Chiara Tagliaferri ha condiviso il suo personale ricordo di Michela, pubblicando una foto inedita: "Rara foto di Michi che odia i fiori con dei fiori tra le mani (anche se in realtà è un ramo di pesco, dunque è diverso), scattata da Lorenzo in un pomeriggio luminoso di Roma - si legge nel post - È la foto di Michi che preferisco perché ha il sorriso di una bambina che le veniva fuori in certi momenti, quando pensava a qualcosa di molto divertente che stava per accadere (che lei faceva accadere)".

Poi un aneddoto intimo: "In questo lungo tempo, lei che amava moltissimo Arya Stark di GoT, chiudeva le nostre telefonate dicendomi 'Not today'. 'Cosa diciamo al Dio della Morte?', domanda Melisandre sulle mura di Winterfell a questa bambina progettuale, che la notte si addormenta ripetendosi i nomi delle persone che vuole eliminare per vendicare la sua famiglia. E Arya risponde: 'Not today'. Oggi al Dio della Morte - conclude la scrittrice - sono io a dire 'Not today', perché Michela Murgia continuerà a vivere nei legami che ha creato, rendendoci tutte e tutti più forti".

