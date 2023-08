L'eredità di Michela Murgia: "Ora sono libera, voi non aspettate di avere un cancro per fare la stessa cosa" (video)

Il nome di Michela Murgia resta fisso sulla vetta dei trend social da quando la notizia della sua morte è arrivata nel pieno della serata di San Lorenzo, quella dedicata alle stelle. Foto, frasi, racconti, testimonianze: i contenuti pubblicati dagli utenti in queste ore esprimono il dolore per una perdita che resterà incolmabile, ma anche la certezza che le sue parole, il suo modo di vivere intensamente l'ultimo periodo indebolito dalla malattia contro cui non lottava perché - disse - "il cancro è un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere. Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa" resteranno da esempio.

Tra le sue ultime e più intense dichiarazioni pubbliche c'è anche quella rilasciata in occasione dell'ultimo Salone del Libro di Torino lo scorso maggio: allora per Michela Murgia che presentava con Matteo Bianchi il suo ultimo libro Tre ciotole, edito da Mondadori, fu registrato il tutto esaurito, e una standing ovation accolse un discorso che riascoltato oggi ha un effetto emotivo dirompente.

"Io sto vivendo il tempo della mia vita adesso. Mi sveglio la mattina e dico tutto, faccio tutto, tanto che mi fanno, mi licenziano?" raccontò allora sorridendo: "Questa libertà voglio usarla, per lasciare un'eredità. Se c’è qualcosa che non ho avuto il coraggio di dire o di fare, adesso lo faccio: volevo andare sull'Orient Express, ho chiamato Vogue e ho detto ‘volete un servizio dall’Orient Express?’. Volevo vedere le sfilate, ma sono sempre stata troppo pauperista e comunista, dicevo ‘ma se mi vedono alle sfilate cosa penseranno? Diranno che mi occupo di armocromia?’. Ma io non sono il segretario del Partito Democratico - scherzava ancora - Io ci posso andare. Non ho più limiti. Però vi dico: non aspettate di avere un cancro per fare la stessa cosa. Perché se ragionassimo tutti nello stesso modo, probabilmente non avremmo i fascisti al governo". Il video di quel momento, della sua riflessione sulla sua vita vissuta pienamente fino all'ultimo giorno, è tra quelli più condivisi oggi.

Di seguito il discorso di Michela Murgia al Salone del Libro di Torino

“Però io vi dico non aspettare di avere un cancro per fare la stessa cosa…”

