Michela Murgia e l'ex marito (prima della famiglia queer): chi è Manuel Persico

"Non ho mai creduto nella coppia, l’ho sempre considerata una relazione insufficiente. Lasciai un uomo dopo che mi disse che sognava di invecchiare con me in Svizzera in una villa sul lago. Una prospettiva tremenda". Michela Murgia, morta oggi a 51 anni, ha raccontato così la sua visione della monogamia, ovvero della vita di coppia con un unico partner. A lei è capitato una sola volta di sposarsi per amore: lo ha fatto quando, nel 2010, ha detto "sì" a Manuel Persico, dal quale però si è separata appena quattro anni dopo.



Prima di mettere in piedi la sua "famiglia queer" - un gruppo familiare costruito sulla relazione con dieci persone, compresi amici, colleghi e quattro "figli dell'anima" - Michela Murgia è stata sposata appunto con Persico. Di lui si sa molto poco, poiché non appartiene alla sfera pubblica: è un informatico bergamasco di dodici anni più giovane rispetto alla scrittrice e attivista. Proprio in seguito alla separazione, lei si è trasferita dalla Sardegna, sua terra d'origine, a Roma, che sarebbe poi diventata sua città d'adozione. In seconde nozze, Murgia ha poi sposato nel 2023 l'attore e regista Lorenzo Terenzi, di sedici anni più giovane: tra i due non c'è stato però un legame affettivo, ma solo un accordo burocratico utile all'obiettivo di garantirsi diritti durante la fase della lotta contro il cancro.

"Mi sono innamorata una sola volta nella vita"

Il suo rapporto con l'amore, Murgia lo raccontava in maniera molto schietta. A chi le domandava se era mai stata innamorata, rispondeva: "Questa è una domandaccia. Una sola volta nella vita e purtroppo di una persona che non andava bene per me", ha dichiarato, non riferendosi all'ex marito. "È successo dopo i 40 anni. Espressioni come “perdere la testa” per me sono come maledizioni. Ho sempre guardato con disprezzo chi si innamorava pazzo. Dicevo a me stessa: non ti succederà mai perché sei superiore. Invece mi sono presa a calci nel sedere da sola quando ho capito di essermi innamorata". Poi è finita.



Non si è mai più innamorata. E a chi le faceva notare che milioni di persone continuano a vivere una vita di coppia, rispondeva: "Ma finiscono per vivere di tradimenti e di bugie. Che diventano il loro segreto, e la loro vergogna".