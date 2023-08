Morta Michela Murgia, chi sono i membri della famiglia queer presentati sui social

Dopo l'intervista con cui annunciò lo stato avanzato della malattia e l'intenzione di sposare il compagno Lorenzo Terenzi "perché" - spiegò - "lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni", Michela Murgia iniziò a raccontare sui social la propria famiglia queer e le persone che ne facevano parte, svincolate da legami consanguinei ma non per questo meno affettivamente coinvolte l'una nella vita delle altre.

"Nella queer family che vivo non c'è nessuno che non si sia sentito rivolgere il termine sposo/sposa in questi anni" disse la scrittrice scomparsa la sera del 10 agosto, all'età di 51 anni, in un post Instagram dove, attraverso nove foto, condivise i volti dei componenti della sua famiglia come "esempi di sposa e sposo stabili della mia vita", membri di una "queerness familiare" che "è una cosa che esiste e raccontarla è una necessità sempre più politica, con un governo fascista che per le famiglie non riconosce altro modello che il suo".

Chi è Lorenzo Terenzi, marito di Michela Murgia

Ma chi sono i componenti della queer family di Michela Murgia? Tra i componenti c'è Lorenzo Terenzi, attore e regista, ma anche musicista e autore che Michela Murgia ha sposato il 15 luglio 2023 con un rito civile "in articulo mortis", considerate le sue precarie condizioni di salute. "Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un'esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo" aveva scritto a corredo del video che mostrava i due firmare i documenti necessari davanti a un ufficiale di stato civile.

Nato a Firenze nel 1988, Lorenzo Terenzi ha conosciuto Michela Murgia nel 2017 grazie allo spettacolo teatrale "Quasi grazia", in cui era assistente alla regia mentre la scrittrice interpretava la protagonista, Grazia Deledda. A teatro ha recitato in diverse pièce, da "I giganti della montagna" a "Il sogno di un uomo ridicolo", ma anche "Sei personaggi in cerca d'autore" e "Vita di Galileo". Ha preso parte al filma "Ho bisogno di te", per il grande schermo, ma diversi sono stati anche i ruoli per la tv.

Da chi è composta la famiglia queer di Michela Murgia

Nella famiglia che si ritrova tutta insieme in una grande casa con dieci posti letto c'è anche Claudia Fausone, archietta d'interni con cui da 12 anni si prende cura di Raphael. "Nella nostra famiglia queer, io e Claudia siamo l'unica coppia omogenitoriale" aveva raccontato descrivendo il momento in cui avevano deciso di diventare madri insieme 12 anni fa.

Presenti anche Chiara Valerio, scrittrice e conduttrice radiofonica italiana, e Chiara Tagliaferri che con Michela Murgia è autrice dei libri e del podcast Morgana. Michela Murgia non ha mai avuto dei figli suoi, ma considera "figli dell’anima" i quattro uomini che non ha generato, ma ha aiutato a crescere. "Il più grande ha 35 anni, il più piccolo venti. Uno fa il cantante lirico, uno studia economia anche se speravamo facesse lettere, uno insegna a Yale, l'altro lavora in un grande gruppo della moda" aveva raccontato. Dai tag al video che ha mostrato il rito civile di Murgia e Terenzi si raggiungono così i profili social del cantante lirico Francesco Leone, dell'attivista Michele Anghileri, del professore universitario Alessandro Giammei, oltre a quel del già citato Raphael. E anche Roberto Saviano compare tra le persone citate come parti integranti della sua famiglia.

"Le persone, prima di tutto. Il resto sono chiacchiere" aveva detto la scrittrice presentando tutti durante la festa in giardino lo scordo luglio dove, tutti vestiti di bianco e con un simbolico anello al dito, avevano celebrato a modo proprio la il loro legame, quello che aveva definito "la nostra idea di celebrazione della famiglia queer".