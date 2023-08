Funerale Murgia, l'appello di Saviano: "Venga chi le ha voluto bene. Non ha nulla di privato"

I funerali di Michela Murgia si terranno a Roma, nella Chiesa degli Artisti, domani alle 15.30. Una funzione religiosa quella voluta espressamente dalla scrittrice, scomparsa ieri all'età di 51 anni, che nella lettera lasciata all'avvocata di Bologna Cathy La Torre, amica intima e già curatrice del testamento della scrittrice scomparsa, aveva dato disposizioni anche per il suo ultimo saluto. All'esequie della sua grande amica, già salutata con un post non appena la notizia della scomparsa si è diffusa sui social, Roberto Saviano ha dedicato una storia Instagram, invitando alla partecipazione tutti coloro che l'hanno amata e stimata, come scrittrice e come donna.

"Michela ha immaginato il suo funerale come atto politico, un incontro di tutti coloro che l'hanno letta, voluta bene, difesa, sostenuta. Una celebrazione della strada percorsa insieme", ha scritto Saviano in una storia Instagram. Poi l'appello: "Invito coloro che hanno condiviso il sentire di Michela a venire domani 12 agosto alla Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Arstisti) alle ore 15.30. Questo funerale non ha nulla di privato, per tutti è stato il suo scrivere, per tutti è stato il suo dire, per tutti il suo lottare e per tutti sarà questo saluto". L'appello dello scrittore è stato condiviso anche dal marito di Michela Murgia, Lorenzo Terenzi, che su Instagram ha ripostato le sue parole in segno di accordo e condivisione.