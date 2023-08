Funerali Murgia, don Walter Insero: "Ha fatto tante battaglie ma ha conservato la fede"

"Michela è nell'oltre, la sua anima è in questo viaggio verso il Padre non verso il nulla". Così don Walter Insero, rettore della Basilica Santa Maria in Montesanto, durante l'omelia per Michela Murgia, la scrittrice sarda morta a Roma, dopo una lunga malattia, giovedì scorso a 51 anni.

"Michela - ha detto il celebrante - ha fatto tante battaglie, lo sappiamo. Vi invito ad accogliere la testimonianza di fede che ha rappresentato nel momento della prova, nella malattia, nella sofferenza dura che ha vissuto. Michela ha portato avanti la buona battaglia, ha conservato la fede, direbbe San Paolo. Lei ci ha lasciato questa testimonianza: è possibile amare nel dolore, è possibile salutare tutti e riconciliarsi con tutti. Chi ha avuto il regalo dalla Provvidenza di poter condividere gli ultimi momenti ha visto una donna affidarsi a Dio, una donna che non ha mai avuto timore di manifestare la sua fede".

"I canti che ascoltiamo oggi, con i quali preghiamo - ha sottolineato don Insero - sono quelli della sua giovinezza quando impegnata nell'Azione Cattolica, come referente regionale, si è messa al servizio degli altri, cosa che ha fatto da subito". Un impegno che si è concretizzato anche con "l'amore per la Scrittura e la teologia, che è proprio lo studio e il commento della Scrittura, e con l'insegnamento della religione. Oggi preghiamo per lei con affetto e gratitudine, affidandola alla misericordia del Signore. Vi invito - ha concluso - ad accogliere la sua testimonianza, a lasciarci provocare dalla sua fede intelligente, anche dalle sue provocazioni perché la fede chiede sempre di essere non solo pensata ma anche accolta".