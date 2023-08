La mamma di Michela Murgia: "Mi ha nascosto la malattia, non la vedevo da un anno"

È un pugno nello stomaco e allo stesso tempo una carezza sul cuore l'intervista di Costanza Marongiu, mamma di Michela Murgia, al Corriere della Sera. Le sue sono parole piene di dolore per la perdita prematura della figlia, ma anche traboccanti di rispetto per come ha deciso di vivere. E anche di morire.

La scrittrice, scomparsa giovedì a 51 anni a causa di un tumore, negli ultimi mesi non ha mai nascosto il suo destino, parlando apertamente della malattia e del suo decorso, fino agli ultimi giorni. Oggi, però, scopriamo che lo aveva fatto solo con una persona, sua madre. "Michela era malata da un anno e mezzo, ma aspettarmelo no, perché fino al giorno prima mi ha nascosto la verità" spiega la signora Marongiu, che racconta i dialoghi tra lei e la figlia: "Mi diceva: sto migliorando. E io ci credevo. Poi una settimana fa ha smesso di rispondermi al telefono e ho capito che stava male". L'ultima telefonata la ricorda bene: "Mi ha detto che stava bene, che era serena. E che preferiva spostarsi a casa sua, morire a casa e non all'ospedale. E perché mi dici questo?, ho chiesto. E lei: mamma lo sai, può capitare in qualsiasi momento. Ecco, per me Michela non è andata via: lei è ancora qui".

L'ultimo incontro

La mamma di Michela Murgia vive in Sardegna e vista l'età e le condizioni fisiche oggi non potrà essere al funerale della figlia, a Roma. Il loro ultimo incontro risale a più di un anno fa: "In questo momento lei sta presentando un libro a Cagliari e cinque minuti dopo abbraccia me e il fratello: è successo l'anno scorso, verso settembre. È l'ultima volta che l'ho vista. Ormai non posso più camminare, aspettavo che venisse di nuovo lei. Ma ha seguito i suoi sogni - continua la signora Marongiu - voleva l'Orient Express e lo ha avuto, voleva andare in America e lo ha avuto. Per certi versi ero diventata secondaria: lei aveva fretta di fare le cose che non era mai riuscita a fare prima". Il pensiero per sua madre, però, c'era sempre. Prima di morire Michela Murgia ha chiamato suo fratello Cristiano e le sue ultime parole sono state proprio per la mamma.

Le scelte della figlia e la famiglia queer

Il profondo rispetto di mamma Costanza emerge anche quando parla delle scelte di sua figlia, delle sue battaglie e della famiglia che ha voluto costruire: "Io rispettavo le sue scelte, tutte. In effetti la famiglia queer era il suo sogno, ha sempre voluto tanta gente intorno, voleva molti amici e cosa si può chiedere di più?".