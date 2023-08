Michela Murgia, l'ultima telefonata al fratello prima di morire

La lucidità con cui Michela Murgia ha affrontato gli ultimi mesi della sua vita è spiazzante. La scrittrice, consapevole di essere arrivata alla fine del suo tempo, parlava apertamente e senza filtri della morte. Morte di cui non aveva paura - come ha più volte dichiarato - e a cui si è preparata e ha preparato le persone che amava.

Dopo l'ultimo ricovero, a fine luglio, aveva deciso di tornare a casa e trascorrere qui i giorni che le restavano, circondata dalla sua famiglia queer. Lo aveva detto anche a sua madre dall'ospedale - come ha fatto sapere oggi la signora Costanza Marongiu in un'intervista -, poi i contatti tra loro sono diventati sempre più rari, finché Michela non le ha più risposto al telefono. "Ha smesso di rispondermi e ho capito che stava male" ha raccontato la mamma della scrittrice al Corriere, dove ha parlato anche dell'ultima chiamata di Michela al fratello Cristiano.

La telefonata l'ha fatta giovedì, poche ore prima di morire, quando ha chiesto di essere sedata: "È stata lei a chiamare Cristiano e a dirgli che se ne stava andando e che voleva solo che mi dicesse di stare tranquilla e di non piangere - ha raccontato la madre - Io non ho pianto, però così è anche peggio, perché mi sento un groppo al cuore che mi sta uccidendo". Della morte di sua figlia Michela lo ha saputo da Claudia, una sua amica: "Mi ha chiamato lei nella notte. E poi la televisione. È stato un colpo". La signora Costanza non potrà essere presente oggi ai funerali della figlia, "le mie gambe sono quelle che sono" - ha detto - ma ci sarà suo fratello Cristiano insieme alla moglie.