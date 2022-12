Le 10 migliori serie tv uscite nel 2022 su Prime Video

Gli Anelli del Potere

Il 2022 per Prime Video resterà agli annali come l'anno in cui è uscita la prima stagione de Gli Anelli del Potere, e solo il tempo dirà se è stato l'inizio di qualcosa di epico o di un clamoroso fallimento (noi propendiamo per la prima ipotesi).

Ma invece di guardare al futuro guardiamo ai 12 mesi appena trascorsi e passiamo in rassegna quelle che, secondo noi, sono state le migliori serie tv uscite sulla piattaforma streaming di Amazon.

Di seguito trovate le dieci serie tv più belle (secondo noi) uscite quest'anno, e basta un confronto con la classifica parziale dello scorso giugno per vedere come abbiamo sacrificato titoli da noi amati come Wolf Like Me, Reacher e Upload 2, mentre per la seconda parte dell'anno abbiamo dovuto rinunciare a serie come Mammals e Ragazze Vincenti. La spietata legge delle top 10...

The Bad Guy - Genere: mafia / dramma

Mentre redigiamo questa lista abbiamo già visto gli episodi finali della prima stagione di questa serie italiana con protagonista Luigi Lo Cascio, e anche se non possiamo rivelare nulla siamo in grado di dire che sì, il finale di stagione è all'altezza dei primi tre episodi, quindi la storia di Nino Scotellaro / Balduccio Remora merita sicuramente di stare in questo elenco.

Link Prime Video

The Devil's Hour - Genere: horror /thriller

Una serie tv britannica che mischia i generi e anche le lineee temporali. Un omicidio, poi un altro e un altro ancora, apparentemente scollegati e inspiegabili, ma a unirli c'è un uomo che afferma di aver già vissuto ogni cosa e una donna che ogni notte si sveglia alle 3.33. The Devil's Hour è da non perdere anche perché Amazon ha già confermato la serie per le stagioni 2 e 3.

Link Prime Video

Gli Anelli del Potere - Genere: fantasy

Nonostante le polemiche e lo scetticismo di molti, è innegabile che la prima stagione di The Rings of Power ha fatto il "suo lavoro", attirando l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, grazie a una storia che - pur con molte "licenze poetiche" - è riuscita ad appassionare persino alcuni adepti del culto di Tolkien.

Link Prime Video

Prisma - Genere: teen drama

Se avete visto SKAM Italia, non vi sorprenderà sapere che lo stesso autore ha creato quest'altra serie adolescenziale di altisssimo livello. Ma noi che non abbiamo visto SKAM siamo rimasti sbalorditi dalla bravura di Ludovico Bessegato nel creare questa serie che parla di due gemelli che affrontano la loro crescita e i loro drammi esistenziali e identitari. Un vero gioiello italiano.

Link Prime Video

The Terminal List - Genere: azione / thriller

La scrupolosa, meticolosa, spietata vendetta di un Navy Seal incastrato in un complotto solo apparentemente più grande di lui. Chris Pratt è semplicemente fantastico nel ruolo di James Reece, e l'unico difetto di questa serie è che ci saranno altre stagioni a "rovinarne" la perfezione.

Link Prime Video

Outer Range - Genere: western / distopico

Ci siamo innamorati di questa serie (qui la spiegazione del finale). È stato come finire nel mezzo del Wyoming, tra rodeo senza tempo e cellulari di oggi, tra ieri e oggi, con un misterioso buco nero nella tenuta della famiglia Abbott ad aggiungere un tocco di mistero alla David Lynch di Twin Peaks.

Non diciamo altro per non spoilerare, ma vi possiamo assicurare che Josh Brolin e il resto del cast vi stregheranno con i loro modi bruschi, i loro silenzi e le loro parole affilate.

Link Prime Video

Bang Bang Baby - Genere: crime / nostalgico

Gli anni '80, la 'ndrangheta, la famiglia. Questi gli ingredienti fondamentali di Bang Bang Baby, a nostro avviso il primo vero capolavoro italiano di Prime Video.

La protagonista è Alice, una ragazza che vive da sola con la madre dopo la morte del padre. Solo che un giorno, a scuola, Alice scopre che il padre è vivo ed è un criminale. Da questa scoperta parte tutta l'avventura della famiglia Giammatteo / Barone, i suoi scontri tra clan e tanta tanta adrenalina dal sapore nostalgico dei Big Babol.

Link Prime Video

The Expanse 6 - Genere: fantascienza

A gennaio è uscito l'ultimo avvincente capitolo della saga di The Expanse, anche nota come "la serie che era stata cancellata dal canale che la produceva ma Jeff Bezos voleva vedere il finale e quindi l'ha acquisita per Prime Video".

L'equipaggio della Rocinante è arrivato a destinazione, ma prima ha dovuto affrontare la battaglia più dura di tutte, quelle contro l'esercito di cinturiani guidato dal feroce e spietato Marco Inaros.

Link Prime Video

Undone 2 - Genere: viaggi nel tempo

Dopo aver visto la prima stagione, eravamo allo stesso tempo impazienti e timorosi di vedere la seconda. Invece, Undone 2 ha persino migliorato il livello dell'esordio, portandoci a esplorare insieme ad Alma, alla sorella Becca e al padre Jacob il passato della loro famiglia e gli strani poteri che anche la nonna di Becca e Alma sembrava avere. Non solo, scopriremo anche qualcosa in più su Camila, la loro madre.

Link Prime Video

LOL 2 - Genere: comico

Sì, anche secondo noi forse la prima edizione di LOL: chi ride è fuori è stata migliore, ma sinceramente ci siamo goduti moltissimo anche questa seconda edizione. Merito, soprattutto, di 4 comici: Corrado Guzzanti, Mago Forest, Virginia Raffaele e Maccio Capatonda.

Purtroppo LOL 2 è uscito nei giorni sbagliati, quando è scoppiata la guerra in Ucraina e la gente aveva giustamente poca voglia di ridere. Ma se per caso ve lo siete persi, vi consigliamo caldamente questo show. Volete un'ulteriore motivazione: c'è anche Lillo come ospite...

Link Prime Video