È morto Mister Pella Pazzo, il noto tiktoker aveva 40 anni

È morto a soli 40 anni Mister Pella Pazzo, al secolo Lorenzo Della Femine, napoletano molto noto su TikTok dove aveva un seguito di un oltre un milione e mezzo di follower. L'uomo è morto nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre a causa di un un arresto cardiocircolatorio, sopraggiunto presso la struttura di Villa dei Fiori ad Acerra. Mister Pella Pazzo era stato ricoverato in ospedale qualche giorno fa dopo un malore che lui stesso aveva raccontato in un video social. In seguito era tornato a casa da dove aveva aggiornato i follower sulla sua situazione. Della Femine lascia la moglie Assunta e tre figli.

Lo scorso marzo scorso il noto TikToker era finito al centro di un certo clamore perché scoperto a vivere abusivamente in una casa popolare a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, nonostante un ordine di sfratto. Per questo Della Femine era stato raggiunto da una troupe del programma di Rete 4 Fuori dal coro per spiegare la situazione situazione.