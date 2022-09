Mollicone in tv: "In Italia le coppie omosessuali non sono legali". Zorzi sbotta e gli scrive

Clamoroso autogol in casa Fratelli d'Italia. Nonostante Giorgia Meloni abbia più volte sottolineato, in questa campagna elettorale, la sua volontà di non toccare le unioni civili, ci pensano altri deputati del partito a rompere le uova nel paniere. Intervistato da San Marino Tv, Federico Mollicone - responsabile Cultura di FdI - è tornato a parlare della polemica su Peppa Pig.

Nelle scorse settimane si era alzato un polverone per l'arrivo di una coppia di mamme (puntate per ora trasmesse soltanto in Gran Bretagna). "Stiamo parlando di un cartone animato in età pre-scolare, quindi di bambini di quattro anni, ditemi voi se possono elaborare concetti complessi come le adozioni omosessuali e vederseli presentati come un fatto assolutamente naturale" ha ribadito Mollicone nell'intervista. Lo scivolone è arrivato subito dopo: "Non c'è nessuna discriminazione. Fermo restando che in Italia le coppie sessuali non sono legali. Non sono ammesse". Errore catastrofico, come gli ha fatto notare la giornalista: "No, ci sono le unioni civili". L'episodio non è ovviamente passato inosservato e sui social sono in tanti a puntare il dito contro l'uscita infelice di Federico Mollicone.

“In Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse” dice Federico Mollicone, responsabile Cultura di FdI.



Penso che persino suo padre Nazzareno, seguace di Rauti, quando militava in Ordine Nuovo avesse una visione meno ridicola e ottusa.pic.twitter.com/Bfo89TnU5I — Luciano Capone (@lucianocapone) September 23, 2022

Zorzi scrive a Mollicone: "Povera Italia"

Fra i più furiosi per le dichiarazioni di Mollicone, Tommaso Zorzi. Su Instagram l'influencer ha condiviso parte dell'intervista, indignato, e poi ha scritto al diretto interessato, come dimostra lo screenshot pubblicato tra le storie: "Alle luce delle tue parole io, da ragazzo omosessuale e soprattutto da contribuente, sono indignato di dover pagare le tasse a uno stato che mi tratta nel modo in cui hai fatto tu. Credo tu abbia veramente tanto da imparare e le tue lacune, per la posizione che ricopri, sono inaccettabili oltre che grottesche. Povera Italia. Poveri noi". Preoccupato per gli sviluppi politici che potrebbero esserci nei prossimi giorni, dopo le elezioni, Tommaso Zorzi aveva già ieri condiviso un video provocatorio in cui si preparava nel caso in cui vincesse la destra.

Il messaggio di Tommaso Zorzi a Federico Mollicone