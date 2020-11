È morta Anna Dente, chef della Prova del Cuoco

È morta Anna Dente, cuoca molto conosciuta e apprezzata a Roma, divenuta popolare grazie alle sue frequenti partecipazioni a 'La Prova del Cuoco'. Volto noto di Rai1 - è stata spesso ospite in programmi come 'Porta a Porta', 'Unomattina' - la chef da 25 anni gestiva un ristorante a San Cesareo, alle porte della Capitale, dal quale negli ultimi tempi si era dovuta allontanare a causa della malattia.

Era ricoverata in gravi condizioni in una clinica dei Castelli Romani, dove è morta questa mattina. A dare l'annuncio i famigliari su Facebook: "La figlia Angela comunica ufficialmente che questa mattina alle ore 5.45, munita dei conforti religiosi, tra le braccia del suo adorato figlio Emilio, Anna Dente è salita al Cielo e ha raggiunto finalmente la sua mamma Maria". La comunità di San Cesareo, il paese d'origine della cuoca - dove aveva deciso di aprire il suo locale, divenuto un punto di riferimento della ristorazione romana - si stringe intorno alla famiglia della chef: "Grazie ad Anna la nostra tradizione culinaria ed il nostro paese, sono stati conosciuti in tutto il mondo - si legge sul profilo social dell'Amministrazione Comunale - Il Sindaco, Alessandra Sabelli, a nome di tutto il Consiglio Comunale e della Comunità sancesarese, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Ferracci per la perdita di Anna".