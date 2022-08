È morta Antonella Rocchi, giornalista di Rtl 102.5. A dare l'annuncio è stato l'account Twitter della radio che ha espresso l'immensa tristezza per la scomparsa della donna a causa di una malattia.

"La scomparsa della collega e amica Antonella Rocchi ci lascia profondamente costernati. Con lei se ne va un pezzo della nostra storia e una grande giornalista. Esprimiamo con affetto vicinanza a suo marito Massimo e ai due figli, Matteo e Arianna" il messaggio social dell'emittente a cui hanno fatto seguito quelli di Giulia Legrenzi, collega e voce di Non Stop News, e di Alberto Ciapparoni. "Ciao Tesoro - Che la tua innata, gioiosa leggerezza ti accompagni" si legge su Facebook; "Stamani la redazione di Rtl ha il cuore a pezzi. Ci ha lasciato una ragazza, una collega, con cui abbiamo vissuto mille avventure e condiviso mille cose. Madre, moglie, giornalista e una parte di noi: Antonella era, è questo e lo sarà sempre. Da lassù lavorerà con noi", il messaggio del caposervizio affidato a Twitter.

La carriera di Antonella Rocchi

Come racconta la scheda pubblicata sul sito di Rtl 102.5, Antonella Rocchi era nata a Milano il 30 maggio 1971. Laureata in Lingue, ha iniziato la sua carriera nell'ambiente televisivo, lavorando nella redazione spettacoli di Mediaset, per poi passare nella redazione di "In giallo 4", un programma di cronaca condotto da Donatella Raffai. Nel 2000 l'approdo a RTL 102.5, dove ha lavorato come giornalista nella redazione.