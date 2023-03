È morta Clelia Bendandi, storica speaker di Radio Rai e Rtl

Lutto nel mondo della radio. È morta Clelia Bendandi, storica speaker di Radio Rai, da qualche tempo a Rtl. Con oltre 50 anni di carriera sulle spalle, era una delle voci più apprezzate della radiofonia.

Negli anni '70 l'esordio su emittenti romane come Radio Elle, poi l'approdo in Rai. A metà degli anni '90 lasciò la radio e si trasferì in America, dove ha vissuto per vent'anni. Rientrata in Italia quasi dieci anni fa, tornò dietro i microfoni di Rtl. E proprio Federica Gentile di Rtl la ricorda sui social: "L'incredulità, il dolore sordo, il vuoto improvviso. Clelia, riempi tu questo silenzio assordante con la tua voce, da lassù. Porta le tue cuffie con te, noi ti teniamo stretta. Tengo strette le nostre chiacchierate, la nostra musica, i nostri commenti notturni alle partite di tennis in orari improbabili. E i tanti ricordi di una vita, i primi passi alla radio, le cene sul barcone. Fai buon viaggio, Cleliuccia mia".

Clelia Bendandi gestì per diversi anni un ristorante a Roma, "L'Isola del sole", un barcone galleggiante frequentato spesso da cantanti (furono ospiti Sting, Joe Cocker e i Duran Duran).

Il post di Federica Gentile su Instagram